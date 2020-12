Cercle Carré, spécialiste de la création multimédia

Laura Girard, 33 ans, originaire de Creil a toujours été passionnée par la création. Cela lui vient de son grand-père qui créait quelque chose chaque jour dans beaucoup de domaines, peinture, bijoux, restauration de meubles etc. Elle a fait un Bac Arts Appliqués, design architecture à Amiens, ce qui lui a permis de choisir sa voie. La jeune femme a également fait un BTS dans la communication, quand le web a commencé à évoluer ; c’était il y a douze ans. Elle a eu de la difficulté à trouver un premier job, n’ayant pas d’expérience. Laura Girard s’est alors tournée vers la BGE, afin de faire une formation pour la création d’entreprise. Elle a été accompagnée dans la comptabilité, le management et a appris à monter un dossier pour aller voir les banques. C’est ainsi qu’elle a pu créer sa micro-entreprise en 2010. L’activité était la création de logos, cartes de visite. « Cela a été très formateur et j’ai continué pendant quatre ans dans la même direction. » Laura reprend des études en alternance à l’École multimédia de Paris pendant trois ans. « J’ai trouvé très rapidement une agence de communication à Amiens, où je passais trois semaines par mois. À la sortie de l’école j’ai créé Cercle Carré, une Sasu. J’ai choisi ce nom, car pour moi, le cercle fait ressortir la convivialité avec les clients et le carré, la rigueur. »

Des clients de tous horizons

Cercle Carré a plusieurs spécificités ce qui lui permet d’avoir des clients de tous les horizons. La création visuelle est la plus demandée, tels les logos, cartes de visite, flyers, autocollants, affiches signalétiques sur les vitrines de magasins, les camions. Laura crée également des sites Internet. Ses clients, situés principalement à Amiens, Abbeville et Beauvais, sont des professions libérales, coaching, RH, consultants en gestion de patrimoine, assureurs, restaurants, le BTP et même des selleries équestres. « Le bouche à oreille fonctionne très bien ; j’ai une grande écoute, afin de comprendre ce que veut exactement le client qui n’a pas forcément le recul nécessaire pour rendre attractive son entreprise. C’est très varié, je ne me lasse jamais. » Depuis 2017, Laura Girard a réalisé un chiffre d’affaires de 150 000 euros. La Covid est un handicap qu’elle espère oublier en 2021, afin d’embaucher un ou une personne en alternance, afin d’étendre son activité.