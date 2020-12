Cadeaux de fin d’année – DVD

Crash

Troublante adaptation du roman éponyme de J.G. Ballard (1973), Crash suit la trajectoire sinueuse de James et Catherine Ballard qui mènent une vie sexuelle très débridée. Suite à une grave collision avec le docteur Helen Remington ayant entraîné la mort de son mari, James se lance dans l’exploration des rapports étranges qui lient danger, sexe et mort. A travers leur rencontre avec Vaughan, un étrange photographe fasciné par les accidents de la route, le couple Ballard va finir par trouver un chemin nouveau mais tortueux pour exprimer leur amour… Pour «son audace, son sens du défi et son originalité», David Cronenberg obtint en 1996 le Prix Spécial du Jury au Festival de Cannes avec cette œuvre qui ausculte brillamment les liens entre érotisme et technologie. Parmi la pléthore de bonus qui accompagne l’édition collector de ce film dans une nouvelle restauration 4K, supervisée par David Cronenberg et le chef opérateur Peter Suschitzky, relevons la rencontre avec le cinéaste et Viggo Mortensen, l’un de ses acteurs fétiches. Enfin, un livre de 160 pages réunit des entretiens avec David Cronenberg et J.G. Ballard, un essai d’Olivier Père et des regards critiques contemporains sur ce film culte.

Carlotta Films.

L’Homme qui voulut être roi

Ultime joyau du grand cinéma d’aventure signé John Huston, L’Homme qui voulut être roi (1975) nous plonge dans les Indes à la fin du XIXe siècle. Par le fruit du hasard, Peachy Carnahan et Daniel Dravot, anciens sergents de l’empire britannique et francs-maçons, se lient d’amitié avec le journaliste Rudyard Kipling. Mi-idéalistes, mi-escrocs et toujours à même de se fourrer dans un guêpier, les deux compères en mal d’action ont décidé de réaliser l’inimaginable : rejoindre le Kafiristan, où nul autre occidental n’a osé pénétrer depuis Alexandre le Grand, et devenir souverains de cette contrée mythique. Faisant de Kipling leur témoin privilégié, ils signent devant ce dernier, tout à la fois médusé, amusé et envieux, un pacte qui les unit dans leur quête : aucun plaisir terrestre ne saurait les en détourner. Un terrible périple s’annonce, parsemé de pièges et de rites ancestraux…

Du Trésor de la Sierra Madre à Moby Dick en passant par African Queen, quelles que soient leurs origines et leur terrain de prédilection, chez Huston, les hommes sont épris de liberté et de sensations fortes. Un film au lyrisme renversant, magnifié par la beauté des décors conçus par Alexandre Trauner (Les Enfants du Paradis), la photographie d’Oswald Morris (Lolita), ou la musique composée par Maurice Jarre (Lawrence d’Arabie)… C’est surtout la première fois que Sean Connery et Michael Caine tourneront ensemble, deux monstres sacrés à l’alchimie rare. Cette fresque légère et grave conjugue brillamment humour, finesse et rythme, au service du récit et de l’émotion. Une magnifique invitation au voyage… Outre un livre de 200 pages, écrit spécialement par Samuel Blumenfeld et illustré de photos et d’archives rares, cette édition collector offre de nombreux bonus.

Wild Side.

Ariane

Sommet de modernité sophistiquée, Ariane suit les pas du détective privé Claude Chavasse, spécialisé dans les affaires d’adultère à Paris. Sa fille, Ariane, est fascinée par son travail et plus particulièrement par le cas du playboy Frank Flannagan. Lorsqu’Ariane surprend un client de son père menaçant de tuer Flannagan, elle court prévenir ce dernier du danger qui l’attend. Quand le client jaloux débarque à l’hôtel, il trouve le millionnaire en compagnie d’Ariane et non de sa femme infidèle. Intrigué, Flannagan organise un rendez-vous avec elle le lendemain… Alliant à merveille cynisme et romantisme, comédie loufoque et drame sentimental, Ariane (1957) marque le début d’une riche collaboration entre Billy Wilder et le scénariste I.A.L. Diamond (Certains l’aiment chaud) réunissant un trio d’acteurs d’exception : Gary Cooper, Audrey Hepburn et Maurice Chevalier.

Carlotta Films.