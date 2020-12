Cadeaux de fin d’année – BD

Blake et Mortimer

Sept ans après la parution du précédent opus, L’Onde Septimus, nous retrouvons les personnages dans ce nouveau volet très attendu. Pour rappel, la menace d’un engin extraterrestre, baptisé Orpheus, avait été déjouée grâce au sacrifice d’Olrik. Depuis, le «colonel» vit reclus dans un asile psychiatrique. Tandis que Philip Mortimer tente de ramener à la raison son vieil adversaire, il apprend qu’il existe un autre Orpheus. À bord d’un cargo transformé en laboratoire secret, le professeur découvre l’étrange pilote de cette machine : un alien à forme humaine, sombre et hiératique, auquel les scientifiques ont donné le nom de «Moloch», la divinité biblique. Mais les réactions de ce Moloch, et les hiéroglyphes qu’il laisse derrière lui comme autant de messages indéchiffrables, font craindre le pire. Cette fois encore, la capitale britannique est en danger… Scénarisé de main de maître par Jean Dufaux qui continue à revisiter la fantasmagorie jacobsienne de La Marque jaune, ce récit est magnifié par les dessins de Christian Cailleaux et Etienne Schréder qui restituent fidèlement l’atmosphère du Londres des années 1950. Une série indémodable.

Blake et Mortimer – Le Cri du Moloch (Dargaud).

La Désobéissance d’Andreas Kuppler

Cette remarquable BD est l’adaptation du roman éponyme de Michel Goujon, paru en 2013, et dont Corbeyran signe le scénario et Manuel Garcia le dessin. A travers son personnage principal, l’écrivain s’interroge – quand devient-on la marionnette d’un système fasciste ? Quand jouons-nous le jeu d’une dictature ? – et tente de répondre à sa manière à ces questions essentielles. Le récit s’ouvre en Allemagne en 1936 alors que le régime nazi s’est mis en place et déploie peu à peu ses injonctions et interdictions, confrontant chacun à ses choix et ses convictions. Andreas Kuppler, chroniqueur sportif réputé, a dû prendre sa carte au parti nazi pour être autorisé à couvrir les J.O. de Garmisch- Partenkirchen. Mais il traverse une période troublée. Sa femme est dépressive et sa vie de couple lui échappe, il est en désaccord avec les décisions du gouvernement. Et bientôt, parce qu’il a écouté du jazz et passé une soirée avec une mystérieuse journaliste américaine, la Gestapo va lancer sur lui sa machine implacable… Cette histoire nous tend ainsi un miroir qui, au-delà de son ancrage historique, nous oblige à se demander comment aurions-nous agi, confronté à nos doutes, erreurs ou peurs…

Delcourt.

La petite reine

Cette réédition de l’album publié en 1992 permet de (re)découvrir l’immense talent de Jean-Claude Servais dont le trait réaliste est en osmose avec son intrigue en miroir des insectes. Tout commence dans une ville du Nord quand, à l’issue d’une présentation sur des abeilles himalayennes, l’espèce la plus grosse et la plus agressive du monde, la ruchette est volée : les abeilles libérées assassinent. Une aubaine pour le patron de l’usine locale, M. Raymackers, qui décide de se présenter contre le maire sortant, Marcel Clément, en ordonnant l’extermination de son rucher dont s’occupent ses deux filles, Aude et Diane, très proches des abeilles. Peut-être même trop ? Le naturaliste Jean-Claude Servais entremêle angoisse et sensualité, nouant ce drame humain dans le reflet du monde sauvage. Un thriller politico-apicole autour d’une lutte de pouvoir et de femmes-abeilles, aux accents romantiques et écologiques contemporains.

Dupuis.

Watch Dogs Legion

Jeu pour le moins plébiscité – quatrième meilleure franchise Ubisoft en nombre de joueurs ! -, Watch Dogs Legion débarque en BD pour le plus grand plaisir de ses adeptes. Ce premier volet d’un diptyque nous plonge dans un univers où s’entrechoquent surveillance de masse, milices privées faisant régner l’ordre dans les rues et crime organisé. Londres est ainsi devenue un symbole d’oppression généralisée, et seule sa population peut l’en libérer. Mouvement de résistance rassemblant des hackers de génie et insurgés prêts au combat, DedSec se dresse pour libérer la ville du joug de cette coalition hétérogène. En enquêtant sur de mystérieuses disparitions dans le camp de Kennington Oval Camp, la journaliste australienne Louise Hartford va croiser la route d’Adam Logan, dit «Spiral», un DJ londonien dont la musique est devenue symbole de révolte. Ensemble, et avec d’autres compagnons d’infortune, ils vont devoir infiltrer les sphères du pouvoir pour faire éclater la vérité. Un monde dystopique où Sylvain Runberg (scénario) et Gabriel Germain (dessins) tissent une intrigue mêlant anticipation, action et métaphore politique. Une BD efficace entre V pour Vendetta, Blade Runner et Black Mirror.

Watch Dogs Legion – Underground Resistance (Glénat).

Nobody

Après une première saison récompensée par le Prix Polar 2017 du Festival de Cognac, cette série revient avec une seconde saison qui se déroule lors des «années de plomb» en Italie. Ce deuxième volet d’une trilogie s’ouvre le 19 novembre 1974 alors que Vittorio Alestra est réveillé par un appel affolé de sa belle-sœur : son frère, Santino, est en train de faire une overdose. Petit rappel des faits : à l’issue du dernier match, l’avant centre vedette de la Roma a piqué une crise dans le vestiaire. Le président du club de foot a peu apprécié et l’a menacé : s’il ne se reprend pas, le club brisera sa carrière. Santino a trouvé alors refuge dans la drogue… Désormais hors de danger, il doit être hospitalisé et impossible de jouer en coupe d’Europe le lendemain, en Hollande. Vittorio a une idée folle : prendre la place de son frère alors qu’il joue dans le club rival, la Lazio… Après un premier opus autour de l’enlèvement de Gloria, une jeune fille de la haute société romaine, cette suite se focalise sur d’autres personnages mais ne perd ni en intensité ni en suspens. Le scénario de Christian De Metter nous plonge dans les coulisses maffieuses du football, avec ses paris illégaux, ses histoires de came et de dettes. Tandis que son dessin oscille avec acuité entre scènes intimistes et séquences haletantes.

Nobody – Les Loups (Noctambule).

Le Château des animaux

Ce deuxième volet d’une tétralogie inspirée par l’extraordinaire Ferme des animaux de George Orwell, se déroule dans un château laissé à l’abandon, déserté par les humains et transformé en ferme. Livrés à eux-mêmes, les animaux du château sont désormais sous le joug de Silvio qui fait respecter son ordre par une milice de chiens cruels. Malgré l’hiver, les animaux doivent remplir le grenier central de denrées, construire la nouvelle tour de guet et participer au bûcheronnage et au ramassage du bois. Des tâches harassantes qui ne découragent pas la chatte Miss B et César le lapin car leur plan consistant à saper l’autorité du président taureau se révèle efficace. De plus, un groupe d’animaux ayant découvert leurs agissements secrets se rallie à leur cause. Le moment semble enfin venu d’accentuer le combat contre l’injustice, sans verser dans la violence, et de rallier tous les animaux de la république vers un même but… Le scénariste Xavier Dorison explore finement les chemins escarpés du conte politique et animalier tandis que le dessinateur Félix Delep conjugue rythme et expressivité grâce à un découpage cinématographique parfaitement maîtrisé. Une fable intemporelle aux résonances contemporaines qui continue à prendre de l’ampleur.

Le Château des animaux – Les Marguerites de l’hiver (Casterman).

Le Syndrome [E]

La nouvelle maison d’édition Philéas propose une adaptation réussie du thriller à succès de Franck Thilliez – paru en 2010, le livre s’est vendu à plus de 350 000 exemplaires –, premier volet d’une trilogie sur la violence signée du même duo composé de Sylvain Runberg (scénario) et Luc Brahy (dessin). Le récit s’articule autour d’un film mystérieux et malsain qui rend aveugle. De quoi gâcher les vacances de Lucie Henebelle, lieutenant de police à Lille, et de ses deux jumelles. Cinq cadavres retrouvés atrocement mutilés, le crâne scié… Il n’en fallait pas plus à la Criminelle pour rappeler le commissaire Franck Sharko, en congé forcé pour soigner ses crises de schizophrénie. Très vite, ces deux affaires pourtant éloignées semblent tisser un lien étroit. De la casbah d’Alger aux orphelinats du Canada, les deux nouveaux coéquipiers vont mettre le doigt sur un mal inconnu, d’une réalité effrayante… Un excellent thriller au dessin rythmé, qui nous plonge dans les arcanes du cerveau humain.

Philéas.

Un putain de salopard

Ce deuxième volet s’ouvre sur la fuite de Max et Baïa afin d’échapper aux hommes de main du camp minier. Ils se perdent alors dans la jungle et, en s’enfonçant dans cette forêt tropicale, Baïa arrive jusqu’à l’épave d’un avion écrasé il y a quelques années. À son bord, le squelette d’une enfant dont les poignets sont encore ligotés. Serait-ce l’épave de cette vieille histoire de comptoir, celle du kidnapping de la fille du patron de la mine et d’un beau magot détourné ? Les nouvelles vont vite et la présence de Max dans le coin intrigue Hermann, le patron de la mine qui ordonne qu’on le retrouve, vivant. De leur côté, Christelle et Charlotte prennent la fuite suite à une entrevue qui a mal tournée. Recherchées, les deux infirmières peuvent compter sur l’aide de Régo, un vieux flic de la région au passé douteux… Le scénario signé Régis Loisel conjugue les ingrédients du récit d’aventures : des malfrats et des chasseurs de trésors, des règlements de comptes, de vieux secrets enfouis, une quête identitaire et une solidarité à la mesure des dangers encourus par les héros. Tandis que le dessin d’Olivier Pont restitue parfaitement l’atmosphère de l’Amazonie des années 1970 et sa moiteur.

Un putain de salopard – O Maneta (Rue de Sèvres).