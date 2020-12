Biol@b, une « promesse d’avenir »

La nouvelle pépinière Bilo@b, située à Dury, est dédiée à la santé et à la nutrition. Elle accueille sur 2 000 m2 déjà sept start-up innovantes. Son inauguration avait lieu fin novembre en présence de Fany Ruin, présidente de la CCI Amiens-Picardie, d’Alain Gest, président d’Amiens Métropole et Anne Pinon, maire de Dury et vice-présidente d’Amiens Métropole à la recherche.

Biol@b est la cinquième pépinière d’entreprises gérée par la CCI sur le territoire. Entièrement consacrée à l’innovation santé et nutrition, elle accueille sur 2 000 m² des start-up novatrices dans ces domaines à haut potentiel de développement. Ce sont en tout 150 m² de laboratoires, 350 m² d’ateliers alimentaires et de nombreux bureaux. « Sa situation à proximité du CHU Amiens-Picardie, de l’institut Faire Faces, de SimuSanté, de la faculté de médecine et des cliniques, mais aussi d’Extractis ou encore du MiPih, premier hébergeur de données de santé français, font de cette pépinière un lieu stratégique de l’innovation en santé. C’est aussi une promesse d’avenir », souligne Fany Ruin, présidente de la CCI Amiens-Picardie.

Sept entreprises ont investi leurs nouveaux locaux après leur passage en commission composée de professionnels de la banque, de l’expertise-comptable et d’Amiens-Métropole, sous l’égide d’Antoine Beauvois, membre de la CCI en charge des pépinières d’entreprises. Parmi elles, figurent Sigo qui fut la toute première start-up à rejoindre Biol@b. L’entreprise réunit créatifs, professionnels de santé et experts du numérique autour de projets d’innovations thérapeutiques ludiques. Elle concilie utilité sociale et activité économique en mettant au point des solutions pour les personnes âgées atteintes d’Alzheimer ou encore pour les enfants hospitalisés.

Cosmétiques, aide à domicile et transport d’organes

Les autres jeunes pousses au sein de Biol@b sont Petit-fils, entreprise d’aide à domicile, Cap Pro qui œuvre dans l’accompagnement et l’insertion des personnes en situation de handicap, Cap Med’, une solution pour les patients atteints d’insuffisance mitrale et Tmut80 qui réalise le transport de produits sanguins et d’organes. Il faut compter aussi sur Mademoiselle Provence qui a choisi Biol@b pour proposer à l’international des soins cosmétiques naturels. « Je suis originaire des Hauts-de-France et même si j’habite pour l’heure à Paris, j’ai souhaité installer l’entreprise, créée en 2018, à Dury. Nous avons une gamme de produits made in Provence que nous avons lancé aux États-Unis et en Asie avec pour ambition le made in France accessible à tous », explique Hélène Marceau, la dirigeante, ancienne marketing manager chez L’Oréal. En effet, après une prépa littéraire et une école de commerce, Hélène Marceau a travaillé pendant dix ans dans le marketing de la beauté, notamment chez Cadum puis chez L’Oréal. Son expérience, combine à la fois les petites structures flexibles et les grands groupes méthodiques. Un atout pour une start-up à l’assaut depuis Amiens Métropole d’un marché compétitif et dominé par de gros acteurs.