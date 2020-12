Banque des territoires : un milliard d’euros pour l’aménagement industriel

La Banque des territoires a mobilisé plus d’un milliard d’euros afin d’assurer l’aménagement et l’attractivité industrielle des territoires, dont 800 millions d’euros en fonds propre et 250 millions d’euros en prêts sur fonds d’épargne.

Cette mobilisation de l’établissement bancaire s’articule autour de plusieurs priorités : investir dans l’investissement et l’immobilier industriel, accompagner les régions dans leur stratégie industrielle, soutenir la transition énergétique et environnementale, accompagner la mutation de la formation, cartographier les circuits d’approvisionnement et les capacités du système productif français. Par ailleurs, 450 millions d’euros de fonds propres et 250 millions d’euros de prêts sur fonds d’épargne ont été déjà mobilisés pour épauler l’investissement dans l’immobilier et l’aménagement industriel. Rappelons que cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme « Territoires d’industrie ».