Aisne : déménagement de la MDPH à Laon

En effet, l’établissement social vient de déménager à côté de la Direction départementale de l’Action sociale. La prise de cette décision s’explique par l’insuffisance des anciens locaux par rapport au nombre de son personnel. Le présent projet sera l’occasion d’offrir aux salariés des conditions optimales de travail et d’accueillir davantage du public. La structure dispose désormais d’une salle dédiée entièrement aux ateliers, expositions, séminaires, et aux réunions bimensuelles de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Une permanence des associations sera proposée aux usagers pour intervenir auprès des personnes en situation de handicap. Pour faciliter l’impact du déménagement sur le public, la MDPH a conservé ses coordonnées téléphoniques et horaires de travail.