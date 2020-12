Agroalimentaire : environ 24 000 ouvriers cesseront leur activité d’ici à 2030

Considéré le premier employeur industriel de la région, les IAA regroupent 70% de l’ensemble des effectifs opérant dans le secteur de l’agroalimentaire. À l’instar des autres secteurs, ce dernier comptait, en 2016, de nombreuses personnes qui sont proches de la retraite, soit 10 jeunes de moins de 30 ans pour 15 séniors de 50 ans et plus. D’ici à 10 ans, 24 200 personnes partiront en retraite, soit environ 1 600 employés par an. En effet, les IAA seront les plus touchées par ses départs en raison de la présence de nombreux ouvriers. Par ailleurs, le renouvellement de la main-d’œuvre serait particulièrement constaté dans les territoires de Berck, Cambrai, Laon et Soissons.