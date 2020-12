Acteurs et cinéastes

Wes Anderson



Alors que les fans attendent avec impatience la sortie en salles de son dernier film, The French Dispatch, cet ouvrage revient sur la filmographie de Wes Anderson qui, au long de ses dix longs-métrages, a posé les jalons d’une œuvre singulière empreinte de finesse et traversée d’un humour jubilatoire. Un cinéaste majeur d’une créativité et d’une inventivité rares, en tous cas unique dans le paysage cinématographique américain. Le journaliste Ian Nathan retrace ici l’ensemble de la carrière du scénariste et réalisateur, revenant ainsi sur les débuts du réalisateur, la conquête de son indépendance et son premier grand succès public avec The Grand Budapest Hotel (2014). Cet ouvrage richement illustré nous entraîne au plus près du tournage des films et nous dévoile les inspirations de Wes Anderson, ainsi que sa rencontre avec ses acteurs fétiches (Owen Wilson, Jason Schwartzman, Bill Murray, Anjelica Huston, Tilda Swinton…). Une plongée dans l’univers poétique du cinéaste dandy qui donne envie de revoir tous ses films !

Wes Anderson. La filmographie intégrale d’un réalisateur de génie de Ian Nathan (Editions Gallimard – Traduit de l’anglais par Hélène Borraz).

Oliver Stone



Né en 1946 à New York, fils d’une Française et d’un soldat américain, Oliver Stone a vécu plusieurs vies avant de devenir cinéaste. Au retour de la guerre du Vietnam, il a ainsi connu des années difficiles, écrivant nombre de scripts inaboutis, tout en conduisant des taxis à New York pour survivre. Il intègre néanmoins l’université de New York, où il aura Martin Scorsese comme professeur, puis traverse les États-Unis pour s’installer à Los Angeles. Sa vie prend alors un nouveau tournant et bascule pleinement dans le cinéma. D’abord scénariste pour Brian De Palma (Scarface), Alan Parker (Midnight Express) ou encore Michael Cimino (L’Année du dragon), il accède à la reconnaissance en 1986 avec deux films : Salvador et Platoon. Dès lors, il ne va plus s’arrêter de tourner et ce livre raconte, avec une énergie et une verve intactes, les succès et les échecs mais aussi l’envers du décor de sa carrière. Il relate ainsi ses rendez-vous avec Al Pacino mais aussi ses périlleuses recherches dans les bas-fonds de Miami alors qu’il écrivait le scénario de Scarface, ses relations houleuses avec Michael Cimino, réalisateur de Voyage au bout de l’enfer, et le tournage pour le moins chaotique de Midnight Express. Une passionnante autobiographie, sans complaisance, d’une redoutable intelligence.

Oliver Stone. À la recherche de la lumière (Editions de l’Observatoire).

Richard Burton

Monstre sacré du 7e art qui forma avec Elizabeth Taylor un couple mythique aux multiples frasques, Richard Burton (1925-1984) se livre comme jamais dans ce Journal intime qui plonge le lecteur «caméra à l’épaule» dans une vie riche et tumultueuse. Il s’attarde ainsi sur sa relation passionnée avec celle qui fut sa partenaire à l’écran dans Cléopâtre ou Qui a peur de Virginia Woolf ?, leur train de vie babylonien, leurs excès et leurs succès. Mais il s’y révèle aussi un homme sensible, intelligent et cultivé, infiniment plus complexe que le commun des acteurs hollywoodiens. Sceptique et distant à l’égard du cinéma, il confesse ici ses passions dévorantes pour le théâtre et la littérature, très loin de l’image du séducteur et alcoolique mondain que les médias véhiculaient. Doté d’un humour irrésistible et d’un grand sens de l’observation, Richard Burton possédait les qualités indispensables d’un écrivain, conjuguant une acuité du regard et une liberté de parole peu commune.

Richard Burton. Journal intime (Editions Séguier – Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Alexis Vincent & Mirabelle Ordinaire).