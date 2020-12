ABC informatique se développe

C’est le plein boom chez ABC informatique à Friville-Escarbotin, dans le Vimeu. Contrairement au premier confinement, les entreprises ne sont pas fermées et le télétravail bat son plein. Son gérant Mickael Jupin avait anticipé en stockant l’équivalent de quatre mois de vente d’ordinateurs portables, permettant de ne pas ressentir les effets de la pénurie actuelle : « Le carnet de commande déborde. Le télétravail ouvre des portes pour les virus. Il nous faut installer des logiciels de gestion, sécuriser les serveurs notamment grâce aux VPN qui vont crypter l’authentification de leurs utilisateurs.… Même durant des périodes comme cela, nous travaillons avec passion. Nous sommes des acteurs de proximité. »

Malgré un premier confinement difficile, ABC Informatique se porte bien : « Nous avons vécu sur nos réserves et utilisé un peu le chômage partiel. Nous avons mis en place des facilités de paiement pour nos clients les plus fragilisés ». L’entreprise compte une quinzaine de salariés, dont une dizaine de techniciens, qui rayonnent dans le Vimeu, sur Amiens, dans l’est de la Somme, dans l’Oise mais aussi dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Ils ont notamment pour mission d’installer sur les ordinateurs de plus de 500 clients (de la TPE à la PME), les logiciels ainsi que d’en assurer ensuite la mise à jour. Les techniciens effectuent aussi des formations, de la maintenance, des prestations de dépannage : « Cela valorise notre savoir-faire », pointe Mickael Jupin. Et contre toute attente, 2020 sera synonyme de croissance.

Voir plus grand

Bien implantée dans son secteur, ABC informatique a le projet de doubler sa superficie d’ici à 2022 pour pouvoir bénéficier d’une belle salle de formation et agrandir son atelier. Mickael Jupin prévoit aussi de créer une division cybersécurité. Des recrutements devraient suivre. En parallèle, les salariés interviennent aussi pour la filiale Servia qui elle est spécialisée dans les collectivités.

Hyperactif, Mickael Jupin est aussi le président de Data Vigi Protection. Fondée en mars 2018, elle propose une solution clés en main de mise en conformité avec le RGPD (Règlement général pour la protection des données) entré en vigueur en 2018. Son offre de service s’adresse aux entreprises et aux collectivités de toutes tailles, pour une solution clés en main (DPO mutualisé, logiciels dédiés RGPD, outils de protection renforcée contre les attaques informatiques). L’entreprise compte déjà une vingtaine de collaborateurs dans tout le pays grâce à une offre de services innovante.