Une version digitale et innovante

« Nous n’avons pas baissé les bras par rapport à la situation économique. L’édition 2020 de l’événement saint-quentinois #Robotmeetings va se dérouler quasi dans la situation habituelle des éditions précédentes mais dans un format virtuel », annonce Frédérique Macarez, maire de Saint-Quentin et présidente de l’Agglo du Saint-Quentinois, à l’approche de Smart Industry programmé les 18 et 19 novembre prochains autour de la thématique emblématique du territoire, la robonumérique. Dès le printemps dernier, compte tenu de la situation sanitaire, les organisateurs de cette convention d’affaires avaient anticipé en faisant le pari technique d’une édition entièrement digitale qui conserverait la configuration habituelle de la manifestation, d’ordinaire organisée au Palais des sports.

Forme virtuelle mais dimension humaine

« L’idée de cette édition digitale est que les participants se retrouvent dans un décor facile à comprendre et qui donnera envie d’être dans l’interaction », insiste Frédérique Macarez, détaillant les conditions d’accueil des visiteurs et des exposants sur la plateforme numérique mise en place : « Un décor le plus professionnel possible afin de permettre aux visiteurs de se retrouver dans les conditions d’un rendez-vous professionnel que l’on connait quand on peut se déplacer. Nous essayons de conserver un plateau télé à l’Espace Créatis pour les conférences. Des interactions 100% digitales seront possibles avec des tutoriels, des démonstrations, des webinaires… » La présidente de l’Agglo du Saint-Quentinois et l’équipe du service Développement économique ont souhaité rebondir et faire d’une contrainte, « le contexte sanitaire », une opportunité : « Cette 4e édition digitale présente un avantage économique pour les exposants participants on line qui disposeront d’un stand personnalisé, leur participation sera entièrement gratuite, plus écologique également puisque cette version digitale évite les déplacements des invités, tout en permettant de les rencontrer. » Sans oublier le rayonnement de cette édition 2020 digitale qui sera plus étendu puisque les publics du monde entier pourront participer et échanger avec les dirigeants d’entreprises du territoire exposants. « D’un point de vue marketing, à partir du moment où les publics n’ont pas à se déplacer, nous pouvons imaginer que des chefs d’entreprises à l’autre bout du monde vont vouloir participer, des publics vont se connecter qui pourront très facilement participer à notre évènement », espère Frédérique Macarez. Jean-Pierre Ciesielski, directeur du service économique de l’Agglo du Saint-Quentinois confirme avoir déjà enregistré des contacts depuis le Québec, la Belgique et des pays asiatiques, Japon, Corée, Chine notamment. Et celui-ci de conclure : « Pour les entreprises de notre territoire, d’avoir ce coup de projecteur est hyper important. »

Programme et inscriptions sur www.robotmeetings.fr

Bourse aux jobs

La nouveauté de cette édition 2020 consistera en la mise en place d’une Bourse aux jobs en partenariat avec Pôle emploi. Un salon en ligne qui a pour objectif de permettre aux entreprises d’afficher leurs besoins en recrutement comme l’explique Jean-Pierre Ciesielski : « En cette période complexe, les entreprises recherchent des techniciens, des compétences particulières et nous allons essayer d’avoir cette bourse aux jobs qui soit adaptée par rapport aux recherches de nos entreprises. »