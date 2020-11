Une nouvelle enseigne Klo ouvre ses portes à Saint-Quentin

Ils sont six derrière ce projet de remplacer les enseignes Tati par le destockeur Klo avec chacun leur domaine de compétence. De l’achat en passant par la logistique jusqu’au marketing digital, le groupe de managers balaie à lui seul l’ensemble des domaines de compétences. Ce groupe est par ailleurs fusionnel puisque les six compères qui le composent se connaissent depuis dix ans. Christophe James, président du réseau Klo, connaît bien les enseignes qu’il reprend avec les autres managers puisqu’il est l’ancien directeur des opérations de chez Tati et l’ex-président de Tati Diffusion : un véritable professionnel de la vente au détail. Spécificité de cette reprise à Saint-Quentin : l’équipe complète de l’ancien personnel de Tati a été embauchée par Klo. D’autres embauches ont été faites en complément pour une équipe composée au total de onze salariés.

Une enseigne à prix-bas et en circuits courts

« Le magasin reçoit de nouvelles livraisons chaque jour, ce qui permet de renouveler les produits proposés aux clients. Cependant, l’offre est différente d’un magasin à un autre », précise la directrice en communication et digital. Dans les rayons du magasin, il est possible de trouver tout ce qu’il faut pour la vie courante : épicerie, produits d’entretiens, vêtements, électroménagers et même des articles de sport. Il ne faut toutefois pas s’attendre à retrouver les mêmes produits tous les mois : ces produits proviennent de surstocks d’industriels ou de distributeurs. En effet, le magasin souhaite privilégier les circuits courts afin d’éviter les coûts de stockage et de transport qui se répercuteraient automatiquement sur le client. Des enseignes concurrentes tels que Stockomani ou Magic Dépot utilisent déjà ce système.