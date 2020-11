Stéphane Haussoulier nouveau président du conseil départemental de la Somme

Élu du canton d’Abbeville depuis 2015, Stéphane Haussoulier, 52 ans, vient d’être élu à la majorité pour présider le conseil départemental de la Somme. Il succède ainsi à Laurent Saumon, élu de son côté sénateur de la Somme depuis le 27 septembre et dans l’obligation de quitter ses fonctions pour respecter la loi sur le cumul des mandats.

Au terme de son élection, qui a lieu le 2 novembre à Amiens, Stéphane Haussoulier a rendu hommage à son prédécesseur en rappelant sa volonté de s’inscrire dans la continuité des actions développées depuis 2015 tout en souhaitant impulser une nouvelle dynamique rendue indispensable par le contexte économique et social. « Très cher Laurent, tu as su mener ce Département vers une situation que beaucoup nous envient aujourd’hui. Grâce à toi, nous avons traversé les incertitudes institutionnelles, les contraintes budgétaires, nous avons mené la « refondation » de notre action, pour reprendre un terme emblématique de ton mandat ». Et de poursuivre, en s’adressant aux conseillers : « Je mesure l’immense honneur et la responsabilité que vous m’avez confiée par ce vote, que j’accueille avec solennité et humilité. Je le mesure d’autant plus que je prends mes fonctions dans un contexte marqué d’une gravité inédite pour notre pays ».

Soutenir les commerçants

L’ancien maire de Saint-Valery-sur-Somme, qui tient à « insuffler un esprit nouveau, un esprit de collégialité, de dialogue constructif et positif », a par ailleurs tenu à rassembler, au-delà des clivages politiques : « Nous sommes tous des représentants des Samariens. Ici, dans cette assemblée, par delà les différences d’opinion, je veux affirmer que vous êtes, toutes et tous, légitimes à apporter votre contribution au débat, à proposer des idées nouvelles ».

Stéphane Haussoulier a également souligné la nécessité de soutenir davantage les entrepreneurs locaux et a demandé la réouverture des petits commerces, durement touchés depuis le début de ce deuxième confinement annoncé par le Gouvernement. « Dès cette semaine, je solliciterai la Région et la Chambre de commerce et d’industrie afin de nous associer pour proposer un soutien supplémentaire à nos commerçants » qui souffrent selon lui de mesures « incohérentes et inéquitables ».

Composition du nouveau conseil départemental de la Somme :

Président : Stéphane Haussoulier.

1er vice-présidente : Christelle Hiver.

2e vice-président : Marc Dewaele.

3e vice-présidente : Brigitte Lhomme.

4e vice-président : Stéphane Decayeux.

5e vice-présidente : Françoise Maille-Barbare.

6e vice-président : Hubert de Jenlis.

7e vice-président : Isabelle de Waziers.

8e vice-président : Philippe Varlet.

9e vice-présidente : Virginie Caron-Decroix.

10e vice-président : Franck Beauvarlet.

11e vice-présidente : Sabrina Holleville-Milhat.

12e vice-président : Pascal Bohin.