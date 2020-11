Samarofi, spécialiste du courtage en prêt immobilier

Spécialisée dans la négociation, la gestion des prêts immobiliers et l’assurance emprunteur, Samarofi adopte une approche personnalisée, alliant compétences et qualités humaines. Celle-ci travaille en collaboration avec les plus grands établissements bancaires entre autres, la BNP Paribas, le Crédit du Nord, la Caisse d’épargne, le Crédit Agricole, la Banque Populaire et la Société Générale. En ce sens, la structure propose à ses clients une panoplie d’offres afin de leur permettre de choisir celle qui répond le mieux à leurs besoins. « La satisfaction des clients fait partie de nos priorités, et c’est pour cette raison que nous négocions les prêts immobiliers qui correspondent le plus à la situation de nos prospects », annonce le dirigeant. « En outre, nous proposons des contrats d’assurances emprunteur diversifiés proposant une couverture adaptée à chacun de nos clients. Nous travaillons alors avec les meilleures compagnies assurances telles que la Médicale, Afi Esca, Cardif, Axa, Allianz et la Metlife », ajoute-t-il. En plus du courtage, l’établissement propose également un service d’achat et de revente des résidences principales.

Le protocole sanitaire adopté

En raison de la crise sanitaire mondiale, Nicolas Thomas a adopté un protocole sanitaire rigoureux afin de préserver la santé de son personnel, mais aussi de ses clients. En ce sens, le gérant veille au respect des mesures barrières, mais aussi à la désinfection régulière des locaux. Pour limiter la propagation du coronavirus, il a arrêté l’accueil des clients et il se déplace lui-même chez eux tout en proposant des rendez-vous à domicile. « Je me déplace chez les clients afin d’évaluer et préparer le projet mais aussi proposer des solutions permettant aux clients de choisir la formule la plus adaptée à leurs besoins. Après la constitution du dossier, je négocie l’emprunt du client et je cherche par la suite ses assurances emprunteurs et ce avant de l’accompagner à la banque afin de confirmer le projet. Ensuite j’organise la signature chez le notaire et j’envoie les fonds pour permettre au client de récupérer les clés », explique le courtier en prêts immobiliers. Par ailleurs, le responsable propose à sa clientèle des visites en visio.