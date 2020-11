Nomination de la nouvelle directrice musicale de l’Orchestre de Picardie

L’annonce a été faite par Jean-jacques Thomas, président de la structure. La nouvelle recrue succédera à Arie Van Beek et prendra ses fonctions en 2022. Elle devient ainsi la deuxième directrice musicale d’un orchestre permanent français. Les membres du comité de sélection ont été attirés par la vision novice du projet proposé par la candidate. Ce dernier consiste en l’implantation territoriale d’un orchestre et à la démocratisation de la musique. La jeune cheffe allemande s’est aussi distinguée par sa qualité de direction, sa manière d’aborder les répertoires, les formes des concerts ou encore les relations aux publics. La nominée dispose d’un riche parcours professionnel puisqu’elle s’est notamment illustrée en tant que cheffe assistante de l’Opéra de chambre de Cologne, du Bergische Symphoniker et de l’Orchestre de l’Académie du Festival de Lucerne. Elle a été également cheffe invitée de l’Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles, l’Orchestre de la Chambre de Vienne et l’Orchestre symphonique de Munich. Depuis 2019, Johanna Malangré est directrice musicale de l’orchestre du Festival Hidalgo. Elle dirigera aussi bien au cours de la saison 2020/2021 l’Orchestre symphonique de Lucerne, l’Orchestre philharmonique de Kiel et le Collegium Novum Zurich.