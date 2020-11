Math-Prévaris Compiègne : un assureur humain et à l’écoute

L’agence Math-Prévaris de Compiègne est l’alliance d’une Mutuelle santé et d’une société de courtage en assurances. Grâce à la qualité de son service, la structure est en mesure de répondre à l’ensemble des besoins de ses clients, tout en respectant leurs exigences en termes de performance et de flexibilité. Écoute, sens du service, rigueur, honnêteté, solidarité et bienveillance en sont le socle et la signature.

Math-Prévaris Compiègne fait partie du groupe familial Math-Prévaris fondé il y a près de 35 ans. Créée en janvier 2002 pour apporter un service de proximité et de qualité à la clientèle locale, l’agence est située rue des Capucins, à Compiègne. Fonctionnant sous la houlette de Grégory Mainil, la structure compte quatre conseillers en assurances expérimentés et connus pour leur efficacité et leurs compétences. Ces derniers sont à l’écoute des clients pour les orienter, donner des réponses concrètes à leurs besoins ou encore s’occuper des démarches nécessaires.

« Dans notre environnement concurrentiel, nous sommes particulièrement vigilants à la connaissance du client qui est indispensable et c’est pourquoi nous prenons le soin d’étudier leurs besoins au travers de bilans et d’audits réguliers. Cette connaissance est primordiale dans le contexte règlementaire en constante évolution du domaine des assurances », déclare le responsable de l’agence qui a cumulé plusieurs années d’expérience dans le domaine des assurances avant de piloter la structure.

Des contrats d’assurance adaptés à votre situation

Math-Prévaris Compiègne intervient sur Compiègne mais aussi dans les villes de Margny-lès-Compiègne, Lacroix-Saint-Ouen, Choisy-au-Bac, Venette, Jaux dans l’Oise ou même Beauvais. L’agence répond aux besoins des particuliers mais aussi à ceux des professionnels. « Notre indépendance et notre statut de courtier en assurances nous permettent de proposer aux particuliers, artisans, commerçants, industriels ou professions libérales des produits sur-mesure afin de répondre à leurs besoins spécifiques », explique le dirigeant. « Notre expertise pluridisciplinaire nous donne toute légitimité à proposer des assurances de biens (automobile, habitation…), des solutions de protection pour les chefs d’entreprise, leur famille et leurs salariés (arrêt de travail, accidents, décès, santé et prévoyance collective, …) mais également des solutions de protection contre les risques financiers (placements, retraite…). Notre projet est de devenir un acteur incontournable sur Compiègne dans le domaine des assurances pour les professionnels, les entreprises, les associations et les particuliers », conclut-il.