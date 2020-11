Le réseau Entreprendre et la Caisse d’Epargne se mobilisent au service des entrepreneurs

Dans un contexte de crise économique inédite, la Caisse d’Epargne Hauts de France (CEHDF) et les cinq Réseau Entreprendre de la région, ont exprimé leur volonté commune d’accompagner les entreprises régionales dans les différentes étapes de leur projet.

Créé en 1986, Réseau Entreprendre accompagne les chefs d’entreprise à travers une panoplie de moyens de financement, d’accompagnement et de mise en relation. La Caisse d’Epargne Hauts de France, quant-à-elle, encourage ces chefs d’entreprise expérimentés à accompagner activement les entrepreneurs. Cela permettra de créer et pérenniser l’emploi dans la région Hauts-de-France. À l’horizon 2030, la CEHDF a l’ambition d’être la banque préférée des familles et des entreprises au nord de Paris.

Afin de soutenir la croissance des entreprises, les deux entités ont noué une collaboration dans ce sens. L’objectif étant de favoriser l’innovation dans un contexte particulièrement sensible. Cette collaboration impliquera aux deux parties la participation, l’organisation ou la co-organisation de différentes rencontres et événements thématiques, et la mise à disposition d’experts au profit des entrepreneurs.