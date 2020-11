Le mécénat au service du développement territorial

La question du développement territorial reste décidément chevillée au corps des banques mutualistes. C’est, en tout cas, cette valeur qui a conduit le Crédit Mutuel Nord Europe à créer, en 2013, sa fondation. « Nous étions déjà fortement présents sur le territoire pour soutenir les associations et les acteurs locaux, rappelle Laurence Pavie, déléguée générale de la Fondation. Mais nous avons éprouvé le besoin de structurer tout cela. » Depuis 2013, donc, la banque régionale dispose, à travers sa fondation, d’une équipe et d’un budget dédiés, et surtout d’un cadre structurant qui lui permet de pérenniser son action. « C’est très engageant, une fondation, martèle Laurence Pavie. Nous avons un plan pluriannuel de cinq ans auquel nous sommes tenus. » Dotée d’un million d’euros par an, la fondation agit sur trois axes dominants. La culture d’abord, qui reste un secteur prioritaire pour le Crédit Mutuel et qui draine la moitié du budget. Les jeunes, ensuite, avec un volet formation et accompagnement des talents. La solidarité et l’environnement, enfin.

Un bassin aquaponique à Chantilly

C’est sur ce dernier volet, que la fondation a, par exemple, accompagné cette année les Jardins Familiaux de Chantilly, dans leur projet de création d’un bassin d’aquaponie. Ce procédé couple l’élevage piscicole et le maraîchage, en recréant un cycle naturel (les déjections des poissons nourrissant les plantes).

« Nous avons fixé des critères très précis, parmi lesquels l’ancrage territorial »

« C’est un dossier qui a fait l’unanimité au sein du jury lors de l’appel à projets », note Laurence Pavie, qui rappelle à quel point il est souvent difficile de départager les candidats. 77 projets ont été reçus cette année, tous de grande qualité. « Nous avons fixé des critères très précis, parmi lesquels l’ancrage territorial est très important. Le projet des jardins familiaux cumule tous les critères, par son caractère exemplaire. Et le petit plus, c’est cette dimension pédagogique, la volonté d’essaimage de l’association. » En effet, le bassin d’aquaponie se veut être un support pour les bénévoles de l’association des jardins familiaux qui sont mobilisés pour sensibiliser le grand public et les scolaires au respect de la nature. Il vient ainsi compléter l’arsenal pédagogique de l’association : les jardins, la mare, le rucher, la prairie fleurie…

Solidarité et environnement

Le volet « solidarité et environnement » du plan pluriannuel de la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe est doté de 150 000 euros par an. Et jusque-là, un seul appel à projets était réalisé chaque année. Laurence Pavie explique : « Nous avions eu beaucoup d’appels à projets tournés vers la solidarité. Cette année, nous avons donc voulu l’orienter sur une thématique plus environnementale. Et à travers les circuits courts, nous atteignons cet objectif tout en gardant une approche de développement territorial. » À compter de 2021, la fondation ne souhaite plus à avoir à choisir entre solidarité et environnement. Aussi lancera-t-elle, désormais, deux appels à projets par an. L’un, au premier semestre, pour soutenir des actions de solidarité, et un autre, le semestre suivant, en soutien à des actions environnementales.