L’Aisne : la CAPEB se mobilise

Dans le secteur du BTP, l’activité sera maintenue toujours dans le strict respect des protocoles sanitaires. Dans ce sens, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) prête main forte pour aider les entreprises et les artisans du bâtiment dans l’application de ces consignes. Elle veillera également à la bonne mise en œuvre des mesures de soutien déployées par le gouvernement.

José FAUCHEUX, Président de la CAPEB de l’Aisne, a annoncé que le confinement est une nécessité pour éradiquer le virus. « Mais l’activité du BTP peut et doit continuer ! Nos entreprises sont entièrement mobilisées en ce sens » déclare le président. Afin de maintenir leur activité, la Capeb et les entreprises artisanales du bâtiment sont plus que jamais mobilisées. L’objectif étant de démontrer à nouveau que ses petites entreprises sont responsables, agiles, et proactives.