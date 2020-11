L’Adil au service de tous

Le siège de l’Adil de la Somme se trouve rue de l’Amiral-Courbet à Amiens. Mais c’est en grande majorité par téléphone que les juristes de l’équipe conseillent les personnes qui les contactent.

8 000 consultations par an

« Nous nous adressons à tous les publics. La majorité des personnes qui nous contactent sont des particuliers, il y a également des travailleurs sociaux, des administrations, des collectivités locales, des professionnels de l’immobilier… Les conseils se veulent neutres et gratuits. Nous voulons communiquer davantage sur notre rôle de conseil », précise Aurélien Dovergne, le nouveau directeur de la structure. En moyenne, 8 000 consultations par an sont assurées par téléphone, mais aussi lors de permanences organisées dans des locaux des communautés de communes, sur rendez-vous à Amiens… Les personnes appellent de leur propre initiative ou sur les conseils d’un tiers, comme par exemple l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Les deux principaux sujets pour lesquels les juristes sont consultés ont trait à la rénovation énergétique (isolation, changement de système de chauffage…) et aux rapports locatifs : « Beaucoup d’informations concernant la rénovation énergétique parviennent au grand public mais il est difficile pour les gens de trouver l’information qui les concerne directement », assure l’équipe, Lucy Léraillé, assistante manager, Joseph Niaux, conseiller juriste et Mathilde Chaumin, conseillère juriste.

« Nous voulons communiquer davantage sur notre rôle de conseil »

Informer sur les aides

« Il est vrai que cela change souvent. Nous devons nous mettre à jour car les nouvelles informations sont régulières. Nous expliquons à nos interlocuteurs à quelles aides ils ont le droit. Nous leur envoyons les documents par mail. N’ayant pas de compétence technique, nous leur conseillons de consulter plusieurs artisans et de faire plusieurs devis. Nous leur précisons aussi que l’opération d’isolation à un euro est une offre commerciale. » Avec la crise économique qui a accompagné la crise sanitaire, les rapports locatifs se sont complexifiés. Les impayés sont devenus plus nombreux… Là aussi, l’équipe de l’Adil oriente propriétaires et locataires sur les démarches à suivre. Les questions concernent également : la restitution du dépôt, le préavis, l’état des lieux, les charges… L’Adil siège au Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne et à la Commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives… Des rôles complémentaires de son activité première.