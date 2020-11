La Région lance un nouveau dispositif de stage libre

Cette démarche leur donne la possibilité d’effectuer une période de découverte en entreprise, en complément des stages prévus dans leur formation. Elle fera l’objet d’une convention signée entre la Région, le stagiaire et l’établissement d’accueil (entreprise, association, collectivité). L’objectif est de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes et leur permettre de découvrir davantage le monde du travail pour qu’ils puissent, à plus long terme, étoffer leur projet d’orientation. À travers cette action, la Région aura la possibilité de prendre le relais lorsque l’organisme de formation ne pourra pas conventionner le stage notamment pendant sa fermeture. Ces stages se dérouleront exclusivement sur les périodes de vacances scolaires, sans gratification et pour une durée inférieure à deux mois.