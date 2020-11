La Fédération française de l’assurance adopte des mesures exceptionnelles

Créée en 2016, la Fédération française de l’assurance (FFA) rassemble aujourd’hui 260 membres qui représentent 99% du marché. « Nous sommes des relais de la FFA sur le plan local. Le maillage territorial est très important, cela nous permet d’être là en temps de crise mais aussi pour faire de la prévention », souligne Yves Lecompte, représentant de la FFA en Hauts-de-France. Si chaque compagnie a pris des mesures de façon individuelle, l’association nationale s’est pleinement mobilisée pour soutenir l’économie.

Un plan national

Dès les débuts de la crise Covid, le secteur de l’assurance a pris des mesures hors cadre des contrats classiques pour soutenir les particuliers mais aussi les entreprises. Une série de décisions qui se chiffrent à 1,75 million d’euros. La FFA souligne que la moitié de cet effort s’est portée vers les TPE, PME, commerçants et artisans, durement touchés par le premier confinement. Au vu de l’ampleur de la crise économique, les professionnels ont d’ailleurs décidé de doubler leur participation au fonds de solidarité mis en place par les pouvoirs publics pour atteindre 400 millions d’euros.

« Les assureurs ont été très présents au quotidien »

« Comme le rappelait notre présidente, Florence Lustman, nous sommes le premier secteur privé à avoir contribué à ce plan », note Yves Lecompte. Si les représentants locaux de la FFA ont assisté à des concertations avec les préfectures, comme l’ensemble des acteurs économiques du territoire, les actions ont, elles été coordonnées au niveau national. « Nous étions là pour écouter, répondre à d’éventuelles questions. Les assureurs ont été très présents au quotidien, mais nous faisons face à une crise mondiale, il était important d’avoir une vision macro-économique pour pouvoir apporter une réponse juste », assure-t-il. Avec la Caisse des dépôts et des consignations, les assureurs ont donc présenté cet été un plan d’investissement d’1,5 milliard d’euros – une somme qui va finalement atteindre 2,2 milliards, dont 2 milliards via les assurances – pour répondre à la suite de la première crise Covid- baptisé « Relance France durable ».

Soutenir l’économie

Ce dispositif se décline en trois volets : le premier est destiné en premier lieu aux PME et ETI (entreprises de taille intermédiaire) pour un total de 1,1 milliard. De son côté, le secteur du tourisme va bénéficier de 200 millions d’euros. Enfin, la santé se voit attribuer plus de 800 millions d’euros avec pour objectif de « retrouver de la souveraineté sanitaire » dans la recherche, les infrastructures, la logistique et les services de santé.

Quatre mois après son lancement, les assureurs et la Caisse des dépôts ont présenté l’état d’avancement du programme. Pour le soutien au PME et ETI, 309 millions d’euros ont été déployés avant le mois de juillet à travers les fonds de place NOV (voir encadré), la création d’un fonds « NOV impact actions » de 124 millions d’euros en fonds propres dans les entreprises, quel que soit leur secteur et avec « une forte composante régionale ». 700 millions d’euros ont aussi été déployés à travers 9 fonds créés par 7 assureurs pour financer les entreprises sur le moyen et long terme. Sur le volet tourisme, le fonds « NOV tourisme prêts non-côtés », doté de 38 millions d’euros est opérationnel depuis fin septembre. Son homologue « NOV tourisme actions non cotées relance durable France », qui compte une réserve de 170 millions d’euros doit, elle, renforcer les fonds propres des ETI et des PME du secteur. « Au-delà du soutien conjoncturel indispensable, il a l’ambition de contribuer à faire émerger une génération d’entreprises innovantes et résilientes dans ce secteur, avec un effet d’entraînement sur toute la filière », précise la FFA. Quant à la souveraineté sanitaire, la mise en place des trois fonds associés est attendue pour décembre.

Des fonds spécifiques

En 2012, les assureurs et la Caisse des dépôts ont créé les fonds de placement NOV permettant de participer au financement des PME et ETI françaises. Ceux-ci se déclinent en trois catégories. Les fonds Nova viennent faciliter l’accès des PME aux marchés financiers quand les fonds Novo offrent aux ETI une alternative au crédit bancaire. Enfin, les fonds Novi viennent, eux, financer sur le long terme en dette ou en fonds propres les PME et les petites ETI.