La comtesse du Barry ouvre ses portes à Amiens

Placée en plein centre ville à côté de la place Gambetta, la franchise est pilotée par Sylvain Carmier, passionné par la gastronomie et l’œnologie. La boutique propose différentes recettes dont du foie gras, des terrines, des rillettes, ou encore des plats cuisinés du Sud Ouest. Les gourmands pourront ainsi profiter de la gastronomie fine de la maison et savourer les diverses sélections de vins et champagnes. À l’occasion des fêtes de fin d’année, la structure propose en outre des coffrets gastronomiques à offrir. Rappelons que la Comtesse du Barry a été fondé en 1908, qu’elle compte à l’heure actuelle environ 150 salariés et qu’elle réalise un chiffre d’affaires de 21 millions d’euros.