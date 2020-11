La CMA Hauts-de-France au chevet des entreprises artisanales de la Région

Ces derniers s’accordent sur la nécessité de préserver la santé de tous mais sollicitent une égalité de traitement pour toutes les entreprises en matière de fermeture administrative. Les artisans, pour lesquels cette période d’avant-fêtes est fondamentale pour rattraper au maximum les pertes de l’année 2020, ont besoin d’équité. Pour les accompagner, la CMA a pris la décision d’enclencher des campagnes de mailing, SMS et d’appels sortants sur une cible de métiers qui sont les plus touchés par la crise et à fort risque de défection. Elle travaillera également en partenariat avec les réseaux bancaires et d’expertise comptable pour émettre des alertes mutuelles et croiser les canaux de communication pour que les entreprises soient informées et accompagnées. En parallèle, une Task force artisanat journalière a été mise en place avec des experts et partenaires institutionnels et de l’économie afin de croiser les analyses et mettre des actions de fond en place. De plus, une brigade d’agents dans une cellule « Proch’Artisan » a été créée. Celle-ci s’occupera de l’accompagnement des entreprises jusqu’au montage de dossiers.