La Banque des Territoires réinvente le commerce de proximité

L’institution prévoit de renforcer les offres pour les commerces de centre-ville en vue d’atténuer l’impact de la période de confinement et des modalités strictes de déconfinement. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du plan de relance gouvernemental du commerce. Dans ce sens, l’organisme souhaite accompagner 700 territoires en identifiant les effets de la crise sur leur activité et faire bénéficier 125 territoires de managers de commerces. À terme, 100 foncières de redynamisation seront également financées, ce qui permettra la rénovation de 6 000 commerces de proximité. Une palette d’outils mobilisables, conçus pour le court et le moyen terme, sont désormais à la disposition des cœurs de villes. Ces derniers ont pour vocation notamment de prévenir les défaillances et limiter la vacance commerciale et d’accélérer la transformation digitale des activités de commerce pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et usagers. Par ailleurs, le directeur de la Banque des Territoires, Olivier Sichel, a souligné qu’en cette période d’incertitudes, le rôle de l’institution consiste à apporter de la visibilité stratégique aux décideurs locaux mais également des solutions opérationnelles.