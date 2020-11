Journées départementales Aisne Actifs Plus

L’événement s’est tenu du 12 au 16 octobre derniers dans les Unités territoriales d’action sociale (UTAS) du territoire axonais, les locaux de Pôle emploi et sur les sites de quelques porteurs d’actions d’insertion. L’occasion de rassembler 86 partenaires de l’emploi et de la formation du secteur associatif ainsi que 170 professionnels chargés de l’insertion du département sur 71 sites du département. L’objectif était de permettre aux bénéficiaires du RSA de s’informer auprès des professionnels et de se renseigner sur les offres d’emploi et les formations. Selon le directeur territorial de Pôle emploi dans l’Aisne et la Somme Jean-Pierre Tabeur, plus de 2 700 offres d’emplois sont actuellement disponibles dans l’Aisne et environ 3 000 autres seront proposées d’ici la fin de l’année. Concernant les formations, près de 6 000 offres seront assurées durant ce dernier trimestre.