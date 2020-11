Intramuros : l’appli devient gratuite pour les communes

L’Association pour le développement et l’innovation numérique des collectivités, l’Adico, basée à Beauvais, s’associe avec l’application Intramuros pour accompagner les mairies et les commerces dans leur communication territoriale. Intramuros offre à chaque collectivité adhérente de l’Adico un compte d’utilisation et ses services associés jusqu’au 31 janvier 2021 et l’Adico déploie l’application gratuitement. « Notre rôle est d’aider les communes à mettre en place des solutions numériques efficaces et nous sommes aussi solidaires durant cette période, confie Emmanuel Vivé, directeur général de l’Adico. L’application donne une visibilité et une vitrine supplémentaires aux commerçants. » Du côté des utilisateurs, l’application est totalement gratuite pour le grand public et disponible sur les stores Androïd® et Apple®. Cette dernière permet une recherche par périmètre – en choisissant un nombre de kilomètres autour d’une commune – de tous les services.