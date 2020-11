Generali : des démarches simplifiées et efficaces

La structure fait partie du groupe Generali, l’un des principaux groupes mondiaux d’assurance et de services financiers. Ce dernier accompagne plus de 60 millions de clients dans 50 pays, avec 72 collaborateurs à travers le monde entier. « Ce qui distingue Generali c’est son caractère familial, c’est une compagnie qui place le client au centre de ses préoccupations afin de répondre au mieux à ses attentes », annonce Laurent Pitot, directeur d’agence avant d’ajouter : « Nous avons une stratégie qui nous est propre et qui nous permet d’accompagner chaque client en totalité tout au long de la durée de vie de son contrat de la souscription jusqu’à la gestion d’un éventuel sinistre, chose qui est rare aujourd’hui chez les assureurs ».

Un assureur de confiance

Generali met en avant de nombreux contrats d’assurances et d’épargne en fonction de chaque situation familiale et professionnelle. Pour les particuliers, l’équipe met toute son expérience et son expertise au service de ses clients afin de leur offrir une assurance de personnes, de biens et de responsabilité : retraite, santé, décès, habitation, locaux commerciaux, voyage, plaisance, etc. Elle leur propose des solutions sur mesure pour protéger leurs biens contre les imprévus ou encore les aider à construire leurs futurs investissements. En ce qui concerne les entreprises, l’agence propose un contrat RC, une assurance flotte auto mais aussi de nombreux contrats prévoyance ou multirisques professionnels adaptés à chaque activité. Au-delà des offres traditionnelles, l’établissement présente des prestations personnalisées et adaptées à chaque âge et à chaque type de situation familiale : célibataire, en famille, jeune ou senior. « Notre point fort c’est l’expérience professionnelle et la technicité de toute l’équipe, nous faisons en sorte de trouver la meilleure offre d’assurance en fonction du profil et des envies de chacun et nous prenons en charge le suivi personnalisé qui s’en suit », souligne Laurent Pitot. Fils et petit-fils d’assureur, celui-ci veille à instaurer une relation de confiance réciproque avec ses clients et met tout en œuvre pour garantir une indemnisation financière et matérielle dans les meilleurs délais. À l’avenir, le dirigeant prévoit de déménager afin d’être au plus proche de sa clientèle. Il envisage également de renforcer sa stratégie de communication notamment sur les réseaux sociaux.