Gautier est en pleine expansion

L’entreprise, qui compte déjà quatre points de vente dans la région Hauts-de-France, vise à élargir son réseau de magasins. La nouvelle structure sera basée au cœur du nouveau retail park placé au sud de la commune. Le futur franchisé pourra bénéficier d’un accompagnement personnalisé et ce tout au long de son activité. La #GautierTeam sera ainsi présente durant tout le processus de création de l’entreprise. Par ailleurs, la relation entre le franchiseur et le franchisé sera fondée sur un échange d’information et de conseil. Rappelons que l’enseigne vendéenne se distingue par la qualité de son bois 100% français et ses articles fabriqués dans l’Hexagone. Elle dispose de 120 magasins dans le monde et de trois sites de productions en Vendée.