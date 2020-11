First Park, outil de dynamisme pour collectivités et entreprises

La zone d’activités Henry Potez 1 à Albert accueille depuis peu le bâtiment industriel First Park 1, un village artisanal dédié aux PME-PMI. Michel Watelain, président du Pays du Coquelicot, a permis une excellente collaboration pour ce projet. Elle a un projet au nord de la Somme qui est l’implantation d’un hôtel d’entreprises. First Realty investit aussi chez nos voisins du Nord et du Pas-de-Calais.

La zone d’activités Henry-Potez 1 à Albert dans la Somme accueille depuis peu le bâtiment industriel First Park 1, un village artisanal dédié aux PME-PMI. First Realty est une entreprise française : son dirigeant Adrian Radford Weiss est un promoteur immobilier qui achète des terrains, rencontre les collectivités et les communautés de communes, les agglomérations pour leur proposer des solutions évolutives, avec des prestations respectant les plus hautes exigences de performance énergétique, et ce, avec un excellent rapport qualité-prix. Son président se réjouit :« Livrer le First Park 1 à Albert fut un exploit car le chantier n’a pas été interrompu par le confinement. Il y a eu un climat de confiance avec nos entreprises de travaux. De plus, First Realty fête ses 30 ans d’activité cette année. Cette livraison, c’est notre cadeau d’anniversaire ! Nous sommes ravis de participer à la croissance d’Albert. » Les constructions respectent l’environnement naturel. Le bâtiment récemment ouvert a une superficie de 1 480 m². Deux entreprises se sont installées, Axians Somme Numérique, appartenant au groupe Vinci, qui occupe les deux tiers de la superficie et une entreprise hollandaise, JBiC a le dernier tiers. Pierre Hochart, dirigeant de l’entreprise Axians, vient de déménager d’Amiens il y a trois semaines : « Nous sommes titulaires d’un marché public pour le compte du syndicat mixte de Somme Numérique, présidé par Philippe Varlet. Axians a la charge de déployer la fibre optique pour les particuliers et les entreprises dans l’est et le sud du département de la Somme, soit la moitié du département. Nous avons démarré le creusage des 700 kilomètres de tranchées. Les communes d’Albert et ses environs, plus Corbie, Saint-Léger-les-Domart, Villers-Bretonneux, Cerisy sont désormais raccordables et certaines sont déjà raccordées. Donc la situation géographique de nos bureaux à Albert est optimale. » Axians Rail Nord est également installée dans les nouveaux locaux. Spécialisée dans les télécommunications pour la SNCF, la RATP, elle a notamment pour mission de poser des antennes sur les rails afin que les voyageurs puissent bénéficier du wifi.

D’autres projets en cours

Michel Watelain, président du Pays du Coquelicot, a permis une excellente collaboration pour ce projet. « Notre objectif est de diversifier notre base économique dominée par l’aéronautique, en attirant des entreprises en dehors de ce secteur. Par l’extension de la Zone Henri Potez 1, nous nous y sommes employés. Nous sommes heureux de constater de nouvelles implantations par des entreprises dynamiques qui créent de nouveaux emplois. »

Le projet First Park 2, situé dans la même zone est prêt à démarrer, à condition d’avoir sa superficie remplie à 50%. Dès que les contrats sont signés, dans une ville, First Realty fait appel à des consultants locaux, des sous-traitants et à des entreprises de proximité pour la construction. Concernant Albert, l’une d’entre elles est basée dans la zone Henry-Potez, qui fut un très célèbre avionneur du XXe siècle.

First Realty investit aussi dans le Nord et le Pas-de-Calais, pour accompagner les entreprises dans leur développement. L’entreprise finance la construction des bâtiments qui sont à la norme RT2012. Elle a un projet au nord de la Somme qui est l’implantation d’un hôtel d’entreprises pour celles qui doivent quitter la pépinière d’entreprises où elles ne peuvent rester que deux ans. La décision sera prise à la fin de cette année. Les communes de Douai, Nœux-les-Mines et Béthune vont avoir leur First Park, l’an prochain. Certains pourront avoir des espaces de coworking. Tous ces bâtiments sont disponibles à la vente ou à la location, à court et moyen terme.