Des produits anti Covid-19 made in Vimeu

« C’est l’occasion pour les entreprises de parler de leur savoir-faire, explique Sandrine Mayeur, assistante communication à l’UIMM du Vimeu et à Picardie Maritime Industries à Woincourt. Ces produits sont du made in Vimeu, made in Picardie et made in Hauts de France. Ce mini salon est aussi l’occasion pour elles de se rencontrer, d’échanger. »

Innovation et savoir-faire

L’entreprise Delabie de Friville-Escarbotin, riche de sa réputation à l’international dans le domaine du sanitaire collectif, a présenté sa robinetterie électronique de lavabo et de robinet anti contact manuel : « Il n’y a pas de gènes manoportés, explique Delphine Bussière, responsable gamme Santé. Nos produits ont plusieurs avantages. Par exemple, quand la robinetterie n’est pas utilisée durant plusieurs jours, il y a un système de purge qui rince l’eau venant des canalisations. »

Tubtenax industrie de Feuquières-en-Vimeu est elle spécialisé dans le traitement de surface. « Nous sommes sous-traitants dans l’application de peinture, présente Gautier Kocalénios, son président. Un de nos clients a mis au point une colonne de distribution de gel hydroalcoolique. Nous l’avons peinte dans plusieurs coloris. » Tubtenax industrie intervient pour ce même client pour des distributeurs de gants, de lingettes désinfectantes, de masques, des collecteurs de déchets…

La société Boutté de Friville-Escarbotin, 140 salariés, fabrique des pompes pour le distributeur de gel sans contact de la société Dowell, basé à Abbeville : « Ce produit durable délivre la dose précise », commente Élie Lemaire, l’un des trois associés. Facom France à Feuquières-en-Vimeu a mis au point un poste sanitaire destiné à l’hygiène et à la protection individuelle. Par exemple, dans la partie supérieure un distributeur de gel hydroalcoolique peut être fixé et des consignes de sécurité affichées. Il comprend aussi un support sac poubelle amovible pouvant allant jusque 200 litres, une tablette inclinée pour déposer et ranger des produits sanitaires, un meuble bas avec des portes pleines…

En juillet dernier, Thirard à Feuquières-en-Vimeu, a lancé Kadoor, un système d’ouvre-porte au pied créé par l’agence LS Design. Grâce à Kadoor, la poignée de porte s’ouvre facilement avec le pied, évitant les contraintes de nettoyage et les contacts avec les mains. L’antidérapant placé sur la poignée du bas permet une ouverture en toute simplicité : « Le kit d’une centaine d’euros est plutôt accessible, commente Henri Barré, le directeur marketing. Nous avons déjà installé ce système dans différentes entreprises, dans un centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Nous sommes en discussion avec un hôpital. »

Decayeux Paris à Saucourt fabrique une clé antibactérienne, baptisée Keycovid, en cuivre, matériau qui neutralise à son contact toutes les bactéries. Elle peut s’accrocher aux poignées de porte, loquets, robinets, sacs de courses ou permet d’appuyer sur les boutons d’ascenseurs, de sonnettes, les touches de terminaux bancaires et les interrupteurs. Elle est idéale pour les personnels des hôtels, Ephad, entreprises…

Les équipes de Pijaplast, qui développe et fabrique des outillages et des pièces en plastique, à Saint-Quentin-Lamotte ont mis au point un attache masque, permettant notamment de soulager les oreilles ou de limiter la buée des lunettes. Quant à l’entreprise Damade-Nortier, basée à Woincourt, elle lance deux distributeurs de gel hydroalcoolique de grandes capacités, robustes et étanches pour espaces fermés, semi-ouverts ou ouverts. Celui mesurant 99 cm peut contenir jusqu’à 10 litres pour une garantie de disponibilité du gel. Il est destiné : aux entreprises, commerces, établissements scolaires, aéroports, administrations, cinémas, transports, prisons, aux lieux semi-ouverts ou ouverts (marchés, halles, préaux, gares, stades…), aux lieux de santé (pharmacies, maisons médicales, maisons de retraite, hôpitaux, cliniques…) et répond aux besoins de désinfection en mobilité (chantiers BTP, militaires, lieux de rassemblements culturels…). « Un plus petit de 79 cm est destiné aux enfants. Cela permettra que des éclaboussures n’aillent pas dans leurs yeux. Désormais, il va nous falloir apprendre à communiquer et à commercialiser nos produits. Nous pouvons compter sur de l’entraide, en particulier de la part d’entreprises plus expérimentées comme Delabie », confie Sylvain Brun, le gérant de Damade.

À savoir :

– Créée en 1994, Picardie Maritime Industries est une association patronale qui contribue à défendre, servir et promouvoir les entreprises de Picardie Maritime, quelles que soient leur taille et leurs activités et à participer, en lien avec l’ensemble des acteurs locaux (collectivités locales et territoriales, acteurs socio-économiques…), au développement de l’économie et à la promotion du territoire.

– Créée en 1919, l’Union des industries et métiers de la métallurgie du Vimeu est un syndicat patronal qui représente un bassin industriel essentiellement composé de TPE – PME spécialisées dans la fabrication de robinetterie et de serrurerie, le travail des métaux, de la fonderie, découpage, matriçage, jusqu’à la finition, polissage, peinture, traitement de surface, en passant par l’usinage et le décolletage et l’ensemble des métiers de la sous-traitance industrielle. L’UIMM Vimeu a notamment pour vocation de représenter et défendre les intérêts des entreprises de la branche notamment dans le domaine social, et vis-à-vis des pouvoirs publics, organismes et corps constitués.