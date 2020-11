De nouvelles maisons France Services dans la Somme

Elles s’ajoutent aux quatre structures déjà existantes dans le département : à Amiens (quartier Nord et Étouvie), Abbeville et Ham. Le réseau France Services vise à faciliter l’accès des citoyens – qu’ils soient en zone rurale ou en ville – aux services publics. Il permet ainsi d’accéder à plus de dix services publics : ceux du ministère de l’Intérieur (aide au renouvellement des papiers d’identité, du permis de conduire et de la carte grise), des Finances publiques (déclaration de revenus, prélèvement à la source), de la Justice (accompagnement de l’usager dans l’accès au droit), de l’Assurance maladie, de l’Assurance retraite (CNAV et AGIRC-ARCCO), des Allocations familiales, de Pôle emploi, de la Mutualité sociale agricole, et de La Poste. Le réseau prévoit de poursuivre son extension en étendant le nombre de ses agences d’ici 2022.