Aux Binocles, opticien à l’écoute à Albert

Depuis l’âge de 17 ans, Médéric Wauters est dans l’optique, époque à laquelle il effectuait déjà des remplacements chez des opticiens de la région, pendant les vacances scolaires, pour une semaine. Après le bac, il part pour Lille faire un BTS d’opticien lunetier qui dure trois ans. « Pendant mes études, je travaillais le samedi et faisais des stages pendant les vacances chez des opticiens de Roye et Péronne, il n’y a pas de formation en alternance. Après avoir obtenu mon BTS, j’ai été responsable d’un magasin d’optique à Dury pendant un an. J’ai beaucoup appris lors des premiers stages et ensuite j’ai approfondi les techniques de perfectionnement. J’ai toujours voulu faire ce métier. Je suis originaire de Péronne, je suis arrivé par hasard à Albert, grâce à ma mère qui, passant devant une devanture de magasin en très mauvais état et en vente, a pensé que son implantation dans la ville était un plus. » Il a acheté les locaux en septembre 2017 et a fait de très gros travaux, aidé de sa famille et d’artisans locaux.

Un projet aidé

« L’accueil est primordial, assure l’opticien. C’est le premier acte de fidélisation. Les clients sont de tous âges et de toutes les catégories socioprofessionnelles. » Il propose aussi des lunettes de sport pour la piscine, la montagne le golf etc. Il va dans les maisons de retraite, à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer et pour des rendez-vous spécifiques. « J’ai monté mon dossier avec une personne de l’association Initiative Somme France Active Picardie qui m’a aidé à le construire. Cela a été rapide. Je suis passé devant un jury composé de chefs d’entreprises d’Albert, un banquier et bien sûr des représentants de la CCI de Péronne et d’Initiative Somme France Active Picardie. Ce que j’ai apprécié, c’est que les membres du jury m’ont mis en garde sur certaines choses et me l’ont présenté de façon positive, et de manière enrichissante. J’ai donc obtenu un prêt d’honneur sans intérêt de 40 000 euros remboursable sur deux ans. » Malgré la crise de la Covid-19 qui l’a contraint à fermer pendant deux mois le magasin lors du premier confinement, il a réalisé un chiffre d’affaires de 171 000 euros entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. Et son chiffre d’affaires continue d’augmenter. Médéric Wauters travaille aujourd’hui avec une apprentie. Son futur projet est d’ouvrir un autre magasin dans la région.