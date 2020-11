Allianz Régis Carette : des solutions adaptées à chacun

« Nous sommes des assureurs B to B, nous connaissons toute la famille de nos clients, comme les médecins généralistes dans le temps ». Voilà comme Régis Carette, assureur au sein du groupe Allianz, résume son activité. Entré par la petite porte en tant que stagiaire en 1992 dans l’agence de Crécy-sur-Serre, dans l’Aisne, il se forme rapidement aux gros risques grâce à un porte-feuille alors essentiellement tourné vers les professions agricoles. Trois ans plus tard, après avoir gravi quelques échelons, Régis Carette ouvre une nouvelle agence à Laon. « J’ai choisi de me développer sur des secteurs géographiques et sur des métiers que je connais », explique ce spécialiste des zones rurales. Au début des années 2000, poussé par « une très forte demande », l’assureur complète son offre avec une gamme de services dédiée à la construction / BTP, à la branche flotte et garage et aux assurances corporelles (prévoyance santé, retraite etc.)

Une équipe soudée

Sa polyvalence et son grand sens de l’écoute permettent à Régis Carette d’étendre une nouvelle fois sa zone de chalandise entre 2010 et 2015. « J’ai négocié pour être présent également à Paris, dans le XVIIe arrondissement, et à Linselles, près de Lille ». Avec Amiens, il dispose donc désormais de six agences (avec Amiens et Saint-Quentin), dont deux hors de la région. Avec partout, un seul et même credo : « Investir dans l’humain car c’est une valeur essentielle. Toutes les semaines, on a un client qui nous ramène un nouveau client ».

Avec son équipe de 15 collaborateurs « plus soudée que jamais en cette période de crise sanitaire », Régis Carette, a à cœur d’apporter des solutions adaptées à ses 6 200 clients (dont 1 200 agricoles et professionnels). « Nous les avons tous contactés. Notre job, c’est d’être vecteur de bonnes idées. C’est pourquoi nous veillons à ce qu’ils aient les bonnes garanties et des choses adaptées dans les bons moments », résume celui qui est aussi président d’Initiative Aisne. « Actuellement nous conseillons beaucoup sur les risques liés à la cybersécurité avec l’explosion du télétravail. Nous vérifions également que certains clients, qui n’ont plus de stock, ne soient pas en surgarantie. Tous ces petits conseils peu chers ou gratuits permettent de les protéger au mieux dans cette période où tout le monde fait attention. Chez nous c’est la personnalisation du dossier. On travaille à l’ancienne et je n’ai pas honte de le dire », conclut-il.