Alinéa, victime de la Covid-19

Occupé depuis plus de deux ans, la bâtisse est installée sur une superficie d’environ 72 000 m². L’activité de l’enseigne au sein de la structure sera progressivement réduite avant d’être définitivement arrêtée au printemps prochain. Jusqu’à présent, aucun repreneur ne s’est manifesté pour exploiter le géant bâtiment. À noter que ce dernier pourrait être divisé en plusieurs cellules afin de faciliter la démarche de location. Par ailleurs, cette opération fait suite à la reprise partielle d’Alinéa par ses anciens actionnaires, à savoir l’Association familiale Mulliez. En effet, l’offre de celle-ci, estimée à 918 752 euros hors stocks, prévoit la fermeture de 17 magasins sur 26 avec 992 suppressions d’emplois. Placée en redressement judiciaire depuis le 18 mai, la chaîne de magasins de meubles fait face à de nombreuses difficultés financière provoquées initialement par le mouvement des gilets jaunes et des grèves contre la réforme des retraites. Ces dernières ont été encore aggravées à cause de la crise sanitaire de la Covid-19 et des mesures de confinement. En activité depuis près de 30 ans, Alinéa emploie actuellement plus de 1 890 personnes sur le sol hexagonal.