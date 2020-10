Un guichet unique pour soutenir les entreprises des Hauts-de-France

En raison de la crise sanitaire due au coronavirus, la région Hauts-de-France propose en collaboration avec l’État, la Chambre de commerce et de l’industrie et la chambre de métiers et d’artisanat un guichet unique pour soutenir les entreprises de la région.

Cette initiative a pour objectif de mieux orienter les acteurs économiques que ce soit par téléphone ou en ligne. En ce sens, la cellule d’information aux entreprises a été réactivée le 5 octobre dernier. Celle-ci met à la disposition des chefs d’entreprise les informations nécessaires leur permettant de bénéficier des dispositifs de soutien et d’accompagnement, et ce, afin de faire face aux conséquences économiques de la pandémie de la Covid-19. D’autre part, le site web relance.hautsdefrance.fr a été également mis en place afin d’offrir aux dirigeants les informations nécessaires pour assurer la réussite de leur entreprise. Un document ressource, dédié aux entrepreneurs et regroupant les aides et les plans de relances adoptées par l’État et la Région, mais aussi les services proposés par les chambres consulaires est disponible sur le site relances.hautsdefrance.fr et notamment sur les sites web des partenaires.