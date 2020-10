Un appel à projets au service de la santé

La Fondation a pour vocation « d’apporter son soutien aux acteurs à but non lucratif du territoire, qui innovent en faveur du bien commun ». Ce nouvel appel à projets – ouvert jusqu’au 30 octobre 2020 – a pour but d’améliorer la santé et le bien-être des habitants de la région, dont la situation en terme de santé « apparaît relativement dégradée eu égard aux standards nationaux avec un différentiel de mortalité de +13% chez les hommes et +16% chez les femmes ». Avec cet appel à projets, la Fondation entend soutenir la mise en place d’actions innovantes visant à améliorer la santé et le bien-être des habitants des Hauts-de-France, notamment la pratique sportive régulière des personnes les plus vulnérables, le retour à l’emploi de personnes éloignées du travail en raison de leur état de santé, l’innovation et la création d’emplois au service d’une alimentation saine et équilibrée (circuits-courts, agriculture biologique…) ou encore l’innovation au service de la santé (télé-médecine, objets connectés, applications, etc.).

L’appel à projets est ouvert aux structures porteuses de projets à but non lucratif (excepté celles relevant du service public de l’emploi), et déployés dans la région.

Pour déposer un dossier : https://cehdf.projets-caisse-epargne.fr