Sortir en Somme

« Sortir ici en Somme », un partenariat inédit et unique en images

La Caisse d’Épargne Hauts de France, Natixis Payments et le Conseil départemental de la Somme ont lancé, le 17 juillet à Amiens à l’Hôtel de Forceville, l’opération « Sortir en Somme ». L’objectif est de reconnaître et de remercier les personnels et acteurs des établissements et services médico-sociaux de compétence départementale pour leur implication dans la gestion de la crise sanitaire en leur offrant 13 000 cartes bancaires prépayées d’une valeur unitaire de 80 euros pour utilisation exclusive dans les restaurants indépendants, lieux de visite et lieux culturels du département de la Somme. Cette opération vise aussi à accompagner la reprise économique pour les secteurs les plus impactés par la crise, et notamment la restauration, le tourisme ou la culture. La Caisse d’Épargne Hauts-de-France s’est mobilisée avec Natixis Payments, filiale du Groupe BPCE spécialisée dans les solutions de paiements, pour co-construire cette offre dans un délai record.