Smartson : l’agence qui réinvente la communication

« Je suis passionné par la communication depuis longtemps », raconte Antoine Hugues, le fondateur de la structure. Après l’obtention de son diplôme en commerce – marketing, il acquiert une première expérience avant de retourner en 2006 à Saint-Quentin pour créer sa propre entreprise. « Si de plus en plus d’établissements s’orientent vers la spécialisation, le notre emprunte le chemin inverse », précise le gérant. Smartson mise en effet énormément sur sa polyvalence. L’agence propose ainsi un large éventail de prestations. Ces dernières comprennent aussi bien le conseil, la conception et la réalisation. L’enseigne conçoit ainsi des sites Internet, réalise des impressions sur tous types de supports, établit des chartes graphiques ou s’occupe d’organiser et de gérer des événements.

Un interlocuteur unique

« Les clients n’ont souvent pas le temps de chercher divers prestataires. Ils ont besoin d’un interlocuteur unique », explique Antoine Hugues. Grâce à sa transversalité et à cette pluridisciplinarité, l’agence peut non seulement prendre en charge l’ensemble des besoins en communication de ses clients, mais aussi leur garantir la cohérence des différentes actions menées. « Une agence spécialisée par exemple dans le digital sera plus orientée à recommander des solutions numériques, sans nécessairement réfléchir à d’autres alternatives. Contrairement à une autre qui maîtrise tous les outils de communication », détaille le jeune picard.

Une équipe dynamique

Pour mener à bien sa mission, Smartson s’est dotée d’une équipe professionnelle, avec des compétences polyvalentes et complémentaires. Ses solutions clé en mains lui ont permis de gagner la confiance de clients grands comptes. Dans ce sens, l’agence a su bien résister à la crise sanitaire : « Nous avons jusqu’à aujourd’hui réussi à garder notre rythme normal voire un peu mieux ! Parmi nos clients, beaucoup ont en effet eu besoin de recourir à nos services pour communiquer aussi bien en interne qu’en externe ». Toujours réactif à son environnement, le dirigeant de Smartson insiste par ailleurs sur la nécessité de multiplier les canaux de communication : « Pour faire face aux imprévus, les structures doivent se préparer au changement en trouvant des alternatives. Notre agence est en mesure de les accompagner et les guider dans ce sens. »