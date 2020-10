RH en temps partagé : LA solution pour les TPE ?

Il y a six ans, Mathieu Lallemant, créait Clazaé RH, un cabinet de ressources humaines en temps partagé basé à Nogent-sur-Oise. Management global, gestion du personnel, paye, réglementation au travail et évolution professionnelle, Clazaé se définit comme un facilitateur et une composante stratégique de l’entreprise.

On connaissait déjà les cabinets de management de transition, pour la gestion de crise, les plans sociaux, la mise en place d’un contrôle de gestion ou de nouveaux systèmes d’information… Mais le recours à un cabinet RH externe pour l’ensemble des besoins RH courants d’une entreprise, c’est assez nouveau. Dans une TPE, les ressources humaines ne justifient pas la création d’un service à part entière ou même d’un poste à temps plein. Le volet social y est souvent assuré par les cabinets comptables. « Mais ce n’est pas leur métier principal, remarque Mathieu Lallemant. Il faut pourtant noter que les obligations légales sont aussi complexes pour les entreprises de petite et de grande taille avec quelques différences selon les seuils. Les suivis de sécurité sont par exemple valables dès le premier salarié ».

Une offre RH complète

Clazaé RH, installée à Nogent-sur-Oise, couvre l’Oise, la Somme et le Nord de l’Île-de-France. Ce cabinet de ressources humaines en temps partagé propose un service de management global, l’aide à la gestion du personnel et à la réglementation du travail et se veut très proche de l’entreprise et des équipes. Selon le nombre de salariés, Clazaé propose des rencontres ponctuelles ou sur la durée. Ce peut être une simple demi-journée pour une petite entreprise d’un seul salarié ou bien une demi-journée pendant un mois à trois mois pour une entreprise de 80 salariés.

« Nous ne sommes pas des consultants, explique Mathieu Lallemant. On regarde le travail à faire et en plus on le fait. Pour les entretiens professionnels obligatoires, on propose plusieurs modèles et on les adapte à l’entreprise. On forme les managers aux entretiens et on propose un plan de formation suite à la synthèse de ces entretiens ». De plus, à partir de novembre, Clazaé complète son offre avec le lancement d’une activité de conseil en évolution professionnelle. Divers ateliers sont désormais proposés soit en collectif soit en individuel.

Les RH en pleine mutation

Les ressources humaines sont aujourd’hui devenues stratégiques au cœur de toutes les dimensions de l’entreprise, quelle que soit sa taille. Elles ne seraient d’ailleurs plus vécues comme une obligation subie et contraignante, mais comme un atout de fidélisation et de motivation du personnel. Ce serait très flagrant chez les nouveaux entrepreneurs qui ont fait un passage dans une grande entreprise. Quant aux répercussions de la crise actuelle, on assiste aujourd’hui à la fois à une reprise des embauches pour les entreprises qui ont réussi à s’en sortir et sans doute bientôt aussi à une vague de licenciements dans les secteurs les plus impactés.