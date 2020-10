Quelle vision à 2030 ?

Xavier Bertrand, Philippe Hourdain et Philippe Vasseur : voilà le trio de présidents décidés à accélérer rev3 sur les dix prochaines années. Lors du premier webinaire du 29 septembre, le président de Région, le président de la Chambre de commerce et d’industrie régionale et le président de la mission rev3 ont réaffirmé leur volonté de poursuivre cette stratégie de développement des Hauts-de-France à l’horizon 2030, autour du développement des territoires et du respect des ressources.

«Rev3, c’est une triple révolution digitale»

Ces « 12/13 de rev3 » sont une première proposition. À chaque fois, différentes thématiques seront abordées : les financements rev3, les grands projets de l’économie circulaire, la bioéconomie, la transition énergétique, les bâtiments intelligents, l’hydrogène …

Dans l’œil de l’Europe

Ces rendez-vous digitaux sont proposés à la suite de la tribune rev3 signée par plus de 70 dirigeants d’entreprises régionales, affirmant, en juin dernier, leur soutien à cette initiative lancée en 2013. Philippe Vasseur a fait le point sur la concrétisation de rev3 : « 1 200 opérations ont été menées à bien depuis 2013, avec un objectif de 1 400 fin 2020. Rev3, c’est une triple révolution digitale, environnementale, territoriale pour permettre une révolution sociétale. Elle touche tous les secteurs, de façon apolitique. » Une nouvelle brochure est d’ailleurs mise en ligne à ce sujet, présentant la vision à 2030 et les secteurs touchés. L’expérimentation rev3 est suivie de près par l’Europe : son concepteur, Jérémy Rifkin, travaille avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sur le plan de relance européen du Green Deal, en faisant régulièrement référence aux Hauts-de-France.

Une rev3 ouverte à tous

Philippe Hourdain a rappelé que la CCI est disponible pour accompagner les entreprises qui souhaitent s’engager dans rev3 : « Nos conseillers peuvent venir visiter les entreprises et partager une expertise pour les aider à initier cette démarche. » Xavier Bertrand confirme que la Région va contribuer à hauteur de 100 millions d’euros au nouveau fonds d’investissement rev3 de 500 millions d’euros, débloqués à partir de début 2021 sous forme de capitaux propres, prêts ou subventions pour financer des projets dédiés à la transition énergétique, la réindustrialisation bas carbone, l’économie circulaire… « Mais il existe d’autres fonds, régionaux ou européens (Next Generation EU) déjà en fonctionnement, ouverts à tous, même aux petites entreprises et artisans, mais aussi aux financements de projets spécifiques sur des bâtiments collectifs de la région, comme des panneaux solaires sur le toit d’écoles par exemple », complète le président de Région qui a écrit à Ursula von der Leyen pour faire reconnaître la région comme « Territoire démonstrateur » de cette nouvelle politique du Green Deal. Un marche de plus vers une reconnaissance européenne de cette expérimentation rev3 régionale, et une manière de se différencier des autres régions françaises engagées elles aussi dans la transition écologique.

Programme des webinaires :

Les mardis de 12h à 13h, à chaque fois en présence d’élus et chefs d’entreprise sur https://rev3.fr/les-12-13-de-rev3/ :

• 27 octobre : Hydrogène et GNV

• 17 novembre : Economie circulaire

• 24 novembre : Industrie et CO2

• 1er décembre : Bioéconomie

• 8 décembre : territoires démonstrateurs

Pour plus d’informations pour s’engager dans une démarche rev3 : 03 20 63 78 36 ou contact@rev3.fr.

Nouvelle brochure « Les Hauts-de-France, pionniers d’une économie durable et connectée. Avec rev3, construisons ensemble les Hauts-de-France 2030 » : https://rev3.fr/brochure-rev3/