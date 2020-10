O’tera s’installera à Amiens

Une action dont l’objectif est de faire vivre les producteurs locaux et de partager l’envie d’une alimentation saine et responsable. Devant ouvrir ses portes au public le 18 novembre prochain, le nouvel établissement s’étendra sur une surface de 950 m² et proposera 400 références de différentes catégories : boucherie, charcuterie, fruits, légumes, crèmerie, boulangerie pâtisserie-épicerie… Le projet O’tera Amiens contient également un projet agricole avec quatrehectares de surface cultivable et un espace dédié à la cueillette.

D’autre part, l’entreprise annonce qu’elle recherche 100 futurs producteurs partenaires à proximité du magasin. Notons que l’entité amiénoise O’tera sera dirigée par Mylène Grison. Cette dernière est en train de constituer son équipe qui sera composée de 15 collaborateurs.