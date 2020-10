Laurent Rigaud : nouveau président de la Chambre des métiers et de l’artisanat Hauts-de-France

Il succède à Alain Griset, nommé ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises. Dirigeant de la boucherie Rigaud et Filles, le nouveau président de la CMA a été maître d’apprentissage pour des dizaines de jeunes. Avec cette nomination, il sera responsable de 1 000 collaborateurs répartis sur 40 antennes dont 20 dédiées à la formation. Durant son mandat, Laurent Rigaud veillera à renforcer le positionnement de la chambre consulaire à travers l’entrepreneuriat, le consommer local et l’apprentissage. Pour ce faire, il devra accompagner 100 000 entreprises de la région et dynamiser la création des emplois via l’apprentissage et la formation professionnelle.