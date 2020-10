La reprise est timide mais bien réelle !

À la sortie du Confinement, l’agence Aquila RH de Margny-lès-Compiègne avait lancé un appel dans la presse en raison du manque de candidatures pour certains postes. Trois mois plus tard, l’agence a retrouvé sa croissance dans certains secteurs comme le BTP et ceci au prix d’efforts constants pour accompagner ses clients.

La crise de la Covid affecte les entreprises et l’emploi. Normal donc que les agences de recrutement et d’Interim soient aussi impactées ! Aquila RH à Margny-lès-Compiègne est une agence franchisée. « Ma sœur et moi avons créé notre agence en juin 2019, raconte Carole Saint-Just. Nous avons donc pris la crise de la Covid de plein fouet seulement neuf mois après le début de l’activité. Au début du confinement, nous avons connu un surcroît de travail puisqu’il a fallu accompagner les entreprises et leur personnel pour la réorganisation des emplois, pour la législation, les attestations, la mise en place du chômage partiel ».

L’emploi, victime des incertitudes

Pendant cette période, l’agence a dû faire face à une diminution d’activité dans la mesure où par souci d’économie, certaines entreprises ont eu recours aux heures supplémentaires pour leur personnel en place et à l’arrêt de l’Interim. Côté candidats aussi, l’agence a connu des incertitudes. Compte tenu de l’inquiétude qui régnait, beaucoup de candidats hésitaient à s’engager dans de nouvelles missions. « Il y avait parfois même simplement la peur de sortir de chez soi, ou encore la nécessité de garder les enfants, explique Carole Saint Just. D’autres à l’inverse, mis au chômage partiel avec une réduction de leur salaire et des primes ont recherché des emplois partiels en complément de revenu ».

Pour plusieurs offres d’emploi, l’agence a toujours du mal à trouver des candidats suffisamment qualitatifs. « S’adresser à une agence de recrutement ou d’Interim a un coût. Nos clients attendent qu’on leur propose des candidats sélectionnés et bien adaptés au profil de l’annonce. Nous ne pouvons pas proposer des profils trop éloignés. » Quant au type de recrutement, on assiste à une augmentation des contrats d’Interim par rapport aux CDD et CDI, l’Interim offrant plus de souplesse. Aujourd’hui encore l’agence a des problèmes de recrutement dans certains domaines spécialisés. Elle recherche activement par exemple deux mécaniciens poids lourds. L’agence s’est adaptée au contexte en favorisant les contacts par visioconférence, ce qui est parfois possible bien qu’un rendez-vous physique soit indispensable pour des postes de vendeurs, de chauffeurs ou de commerciaux… « C’est un travail de tous les jours. Nous devons être toujours en marche, pour pouvoir retrouver une croissance durable », conclut Carole Saint Just.

Aqulia RH, une enseigne nationale

Aquila RH de Compiègne est une agence franchisée qui a su garder la tête hors de l’eau. Toutes les agences n’ont pas eu le même résultat. L’enseigne compte près de 120 agences en recrutement en travail temporaire et permanent en France, Canada et Italie. Les agences Aquila RH sont dédiées aux profils du CAP à Bac +2. Aquila RH fait partie du groupe Mistertemp’ qui compte deux autres réseaux de franchiseurs : Vitalis pour le domaine médical et Lynx pour le recrutement en bac+4 et plus.