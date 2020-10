La future bâtisse de l’Institut Faire Faces verra le jour en 2021

La livraison est, pour sa part, prévue au cours de 2021. Implantée en contrebas de l’entrée principale du CHU Amiens-Picardie, la bâtisse concrétise 15 années de recherche et d’études sur la défiguration. La réalisation du projet est portée par le cabinet Architecture Studio. La structure occupera une superficie de 3700 m² et comptera trois niveaux. Elle abritera les moyens techniques d’exploration, d’analyse et de simulation nécessaires ainsi qu’un amphithéâtre de 135 places équipé de toutes les dernières technologies. À cela s’ajoute une galerie d’exposition ainsi qu’un espace d’échange et de partage de connaissances ouvert à tous. L’établissement rassemblera les ressources matérielles et humaines dont l’institut dispose pour bien mener sa triple vocation : recherche, enseignement et information.