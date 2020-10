La FRTP déplore l’état actuel du secteur de Travaux Publics

Après les dégâts causés par la crise sanitaire, y compris le confinement général et le report du deuxième tour des élections municipales, le secteur des travaux publics endure une situation délicate. Actuellement, un tiers des entreprises opérantes dans ce secteur éprouvent de fortes contraintes pour la continuité de leur activité. Tandis qu’un tiers d’acteurs prévoient réaliser en décembre 2020 moins de la moitié de leur chiffre d’affaires réalisé en décembre 2019. Un constat choquant qui s’explique par le manque d’appels d’offres (-50% pour les communes) et qui menace en premier lieu l’emploi. Sachant que plus de 60% de la commande du secteur dépend des collectivités territoriales, la FRTP relaye ce cri d’alarme principalement aux donneurs d’ordres publics. L’objectif étant de relancer les appels d’offres et de reprendre ainsi au plus vite le niveau d’investissement habituel. Rappelons que le secteur des travaux publics représente en Hauts-de-France 650 entreprises et emploie 26 000 salariés.