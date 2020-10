De retour à Amiens, Isabelle Malterre a relancé son entreprise de chef à domicile qu’elle avait mise de côté pour suivre son mari en Espagne pendant six ans. La jeune femme propose ses services aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels et sait s’adapter à toutes les situations.

En 2009, à peine diplômée de l’école hôtelière amiénoise Saint-Martin, Isabelle Malterre se lance dans la restauration à domicile avec sa première entreprise baptisée « Invitez-vous chez vous ». Une première expérience réussie puisque très vite, la clientèle est séduite et le bouche-à-oreille se met en marche. « L’aventure a duré cinq ans, ça fonctionnait très bien », se souvient la jeune femme. « Mais j’ai dû y mettre un terme pour pouvoir suivre mon mari qui a été muté à Malaga ». Le couple reste six ans en Espagne et c’est une nouvelle opportunité professionnelle pour l’époux de la restauratrice qui les pousse à rentrer à Amiens en plein confinement. Une fois la situation sanitaire revenue à peu près à la normale, Isabelle Malterre a envie de faire renaître son entreprise, motivée par ses amis et par d’anciens clients, à qui ses services manquent. « Il n’y a pas grand monde sur ce marché, ça aussi c’était un bon argument », explique la jeune femme.

Des fêtes privées, des événements professionnels

En juillet, elle relance donc une entreprise, similaire à la première, à un détail près, le nom. « Isabelle Malterre cheffe à domicile » propose des prestations complètes, clé en main : « Après un premier échange avec mon client qui me permet de cerner ses besoins, ses envies et son budget, je définis un menu, m’occupe des courses, viens chez lui le jour J pour préparer le repas et m’occupe du service jusqu’à huit personnes. Je ne repars que quand la cuisine est nickel, souvent au moment du café ». La cheffe propose plusieurs formules allant de 50 (entrée, plat, dessert) à 75 euros (avec mise en bouche et fromage en plus) pour s’adapter à toutes les demandes et satisfaire toutes les bourses. « En fonction des produits souhaités, les prix peuvent évoluer », explique-t-elle.

Une cuisine traditionnelle

Titulaire d’un BTS Hôtellerie-restauration, Isabelle Malterre propose une cuisine française traditionnelle à laquelle elle ajoute des « accents chinois, japonais et des influences espagnoles » inspirées de son récent séjour à Malaga. Elle sait s’adapter à toutes les situations. « Je cuisine à chaque fois dans un lieu différent, c’est agréable ».

« Je cuisine à chaque fois dans un lieu différent »

La seule chose dont elle ne se sépare jamais, c’est sa mallette de couteaux, « objets indispensables et irremplaçables » selon elle en cuisine. Pour le reste, elle fait avec les moyens du bord, « mais les clients sont généralement assez bien équipés ». Les services d’Isabelle Malterre sont destinés aux particuliers pour des événements comme des anniversaires, des baptêmes, des communions ou même des mariages ainsi qu’aux professionnels, pour tous types de réceptions. « Je suis capable de gérer seule jusqu’à une cinquantaine de couverts en cuisine ». Elle intervient principalement à Amiens et dans un rayon de 30 à 40km autour de la ville. « Là aussi, c’est modulable. Je peux me déplacer plus loin s’il s’agit d’une grosse réception », précise-t-elle.

Les règles d’hygiène imposées par le contexte sanitaire actuel ne sont pas un frein ni une contraire au quotidien pour la jeune femme. « Cela ne change rien pour moi car en cuisine, on se doit d’être toujours impeccable ». Seul petit bémol : « Depuis le déconfinement, les gens ne veulent plus rester chez eux, ils préfèrent sortir ». Alors pour développer son activité, Isabelle Malterre réfléchit à une potentielle formule en livraison en plus de ses services habituels. « Ce n’est pas encore arrêté, je m’adapterai en temps voulu en fonction de la demande », conclut-elle.