Eni Ifop : une enquête sur les dépenses énergétiques des TPE-PME des Hauts-de-France

L’objectif de cette enquête est de détecter les connaissances, les comportements et les besoins des dirigeants à l’heure de la fin des tarifs réglementés. En effet, 61% des PME de la Région ont une connaissance globale de leur offre d’énergie notamment en électricité et 16% savent précisément les détails de leur contrat. Concernant le gaz, seuls 24% déclarent connaître précisément leur contrat, contre 32% qui n’en savent rien et 44% qui en ont une connaissance globale. Bien que 48% des dirigeants estiment que leur activité n’est pas très dépendante de l’énergie, ils ne sont que 32% à considérer leur facture énergétique comme un coût faible. Si une PME sur 2 considère que son activité est peu dépendante de l’énergie, trois quarts des structures n’ont jamais réalisé d’audit de consommation énergétique. Par ailleurs, près de 6 PME sur 10 se déclarent concernées par la fin des tarifs réglementés et 3 PME sur 4 estiment que c’est une bonne, voire très bonne chose. D’autre part, environ 57% des PME recherchent un juste équilibre entre le prix et les services proposés. Elles sont d’ailleurs 21% à privilégier une offre en fonction de son prix. À noter que pour les attentes des clients, 29% des entreprises préfèrent un service client avec un commercial spécialisé.