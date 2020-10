Coyote café, tendance et festif

Tenu par Olivier et son épouse Laure Sobczak, Coyote café a ouvert ses portes à Laon il y a quelques années déjà. Son succès, l’établissement le doit notamment à son ambiance et à sa déco US.

À l’origine de l’aventure, Olivier Hutin, ancien cycliste qui a occupé le poste de responsable d’un magasin vélo pendant 14 ans. Ayant l’envie d’entreprendre, ce dernier crée une première société proposant la location de limousines avec chauffeurs. Après avoir fondé cette entreprise, Olivier Hutin a décidé de commencer une nouvelle aventure entrepreneuriale baptisée Coyote café. « C’est en cherchant un appartement que j’ai déniché un bar fermé depuis huit ans qui était mis en vente. Passionné par l’événementiel et les festivités j’ai acheté les murs et rénové les lieux pour donner un nouvel élan à cet ancien bar », raconte-t-il. « J’ai voulu un bar à thème atypique avec une décoration qui ne laissera pas les clients indifférents. Enseignes lumineuses Harley Davidson, calandre de Chevrolet, pompes à essence vintages, capots de tracteurs, bidons d’huile, têtes de mort et bar lumineux… Jusque dans les toilettes les clients seront étonnés », poursuit le fondateur qui s’est associé à sa femme Laure Sobczak pour gérer la structure. Les deux conjoints sont les piliers de ce lieu festif. Ils mettent en commun leurs compétences et connaissances pour gérer les volets organisationnel, administratif, évènementiel… Pour ce faire, le couple a profité du soutien de BGE, réseau d’accompagnement à la création d’entreprise.

Quant au nom de la société, C’est un clin d’œil au film Coyote Girls : « Vous l’aurez compris ici l’esprit et orienté US, biker et mécanique mais le but et que chacun trouve sa place et se dépayse le temps d’une soirée », sourit le patron.

Une invitation à la fête

L’enseigne créée en 2015 a ouvert les portes de son établissement début 2016. Étendu sur une surface totale de 90 m², le site laonnois contient une salle principale, une véranda mais aussi une terrasse privée. Des espaces qui permettent d’accueillir une clientèle variée pour lui présenter un vaste choix de boissons savoureuses avec ou sans alcool. Le tout dans une atmosphère festive alliant décoration américaine et animations musicales dépaysantes. En effet, l’établissement offre à ses clients la possibilité de profiter d’une multitude de soirées à thèmes liés à des événements calendaires (soirée Saint-Patrick, Halloween, Nouvel an…), mais aussi à des soirées selon la tendance (soirée starwars, soirée années 80…). Il reste à noter que la structure qui connaît un grand succès changera de propriétaires à partir du début 2021. Le couple se lance dans une nouvelle aventure, dans le même domaine.