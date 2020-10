ColaPass, l’histoire d’une passionnée de couture

Couturière et créatrice de mode, Corinne Lavaire a choisi d’implanter son entreprise à son domicile, à Cys-la-Commune (Aisne). L’enseigne est spécialisée dans la création et la fabrication d’articles de mode pour femmes et de puériculture. Elle propose des créations uniques.

Passionnée de couture depuis sa tendre enfance, Corinne Lavaire a confectionné son premier boléro en daim au lycée et a ensuite habillé ses filles à l’adolescence. « Suite à des problèmes de santé, j’ai perdu mon emploi de manutentionnaire et sur les conseils de ma kinésithérapeute, j’ai repris la couture et je me suis mise au patchwork. J’ai adoré assembler des tissus colorés », se souvient-elle.

Après quelques années de pratique et des résultats de plus en plus satisfaisants, l’idée de l’entrepreneuriat a surgi et la créatrice s’est lancée dans l’aventure. « Je me suis perfectionnée avec des livres et j’ai suivi les conseils d’une amie concernant la lecture d’un patron, puis je me suis mise à créer des sacs à main, je réutilise aussi des matériaux que je recycle pour mes créations, explique-t-elle. Mon plus grand défi était de pouvoir me débrouiller seule financièrement au démarrage de mon activité, car je n’ai bénéficié d’aucune aide pour mes achats, j’ai dû faire un crédit pour acquérir ma brodeuse. » La gérante a, par ailleurs, été formée par le réseau d’appui aux entrepreneurs BGE de l’Aisne pour la création de son entreprise.

Créativité au rendez-vous

À présent, ColaPass propose différents services de couture notamment les retouches, l’ourlet et l’écusson. Elle fait également de la broderie sur demande et confectionne des créations sur-mesure et personnalisées afin de pouvoir transformer les rêves de ses clients en réalité. « Pour moi, la plus grande réalisation professionnelle que j’ai pu faire réside dans le fait d’avoir pu rebondir suite à mon handicap, et ce, grâce à ma passion pour l’univers de la couture », confie la créatrice.

Très minutieuse dans son travail, cette dernière se différencie avec des produits uniques, faits main et de qualité. Afin de réussir ses jolies cousettes, Corinne Lavaire accorde une grande importance au choix des matières et des couleurs. Elle prend le temps de connaître parfaitement les compositions et les spécificités des tissus et fournitures, ce qui constitue un atout considérable pour imaginer et façonner ses articles.

Pour ses projets d’avenir, l’entrepreneure souhaite pouvoir créer le plus longtemps possible afin de partager sa passion.