CK Informatique : l’artiste des ordinateurs

Les journées de Cyril Klein sont bien remplies. Véritable geek, rien ne le prédestinait pourtant à devenir un as de l’informatique. « Originaire de Strasbourg, j’ai suivi une formation en commerce », raconte-t-il. En arrivant en Picardie, il ne trouve pas un emploi qui correspond à ses aspirations. Il décide alors de se consacrer à sa passion.

« J’ai commencé tout d’abord par du dépannage de matériel pour particuliers », se souvient-il. En parallèle, il lance son site Internet Hardwarecooking, une plate-forme alimentée tous les jours et dédiée à l’actualité informatique : « La création de ce site fut la pierre angulaire qui m’a permis de passer à une échelle supérieure et d’acquérir une très grande notoriété ». Le jeune alsacien y teste également divers produits et composants informatiques.

Aujourd’hui, CK Informatique, située à Viry-Noureuil, dans l’Aisne, est prisée par des professionnels qui ont besoin d’ordinateurs performants comme les graphistes ou les streamers, mais également par les plus grandes marques de matériel informatique. « Azus et Gigabyte font appel à nos services pour le montage ou le dépannage de leurs ordinateurs », se félicite Cyril Klein.

Plus d’un tour dans son sac

En plus de la conception et de la fabrication d’ordinateurs sur mesure, l’établissement met en vente aussi des ordinateurs préconçus destinés à l’usage courant. Il dispense également divers services de proximité. On peut alors y faire appel pour l’installation ou la récupération de données, pour du dépannage ou de l’assistance informatique, ou encore pour la mise en place d’outils de protection des données.

Cyril Klein est par ailleurs webmaster. Il crée des sites web avec stratégie et optimisation du référencement. Il dispose également d’une chaîne Youtube où il met en avant notamment le processus de montage d’ordinateurs. Travailleur acharné, l’autodidacte a également lancé en août 2018 son site d’e-commerce Hardware-shop. Il y commercialise divers composants informatiques.

Grâce à cette offre polyvalente et complète, les clients de CK informatique affluent des quatre coins de la France et même des pays voisins.

Pour l’avenir, Cyril Klein s’apprête à déménager dans un local plus grand : « Cela me permettra d’augmenter ma capacité de stockage, de booster mon e-commerce et de développer davantage mon activité. »